Luce dei tuoi occhi 2, Giuseppe Zeno non se l’aspettava: “Sorpresa sul set”

La figlia di Giuseppe Zeno irrompe durante le riprese: “Una visita molto gradita”

In questi giorni stanno proseguendo senza sosta le riprese di Luce dei tuoi occhi 2 che dovrebbe andare in onda in autunno. Se si rispetteranno i tempi previsti la nuova stagione verrà trasmessa ad un anno dalla prima, all’inizio della nuova stagione televisiva di Canale 5. Confermatissimo il protagonista interpretato da Giuseppe Zeno, il professore Enrico Leoni, che proprio nelle ultime ore ha vissuto un lieto evento. In particolare l’attore è stato raggiunto a sorpresa durante le riprese da una delle figlie, Beatrice Zeno, di due anni. Ovviamente la piccola è stata portata dalla mamma, Margaret Made, che l’attore ha taggato in un post su Instagram sotto una foto (visibile in basso). Qui si vede la piccola Beatrice abbracciata al suo papà mentre quest’ultimo legge il copione. L’attore ha scritto: “Oggi visita a sorpresa sul set. Una visita molto gradita”.

Luce dei tuoi occhi 2: trapelano le prime anticipazioni mentre torna la prima stagione

Era fine marzo quando sono iniziate le riprese con Giuseppe Zeno, Anna Valle, le ballerine confermate e alcune new entry. I lavori continueranno per tutta l’estate e a ridosso dell’autunno il set dovrebbe chiudersi. Nella nuova stagione Emma Conti sarà in procinto di sposarsi con Enrico Leoni ma qualcosa turberà il loro equilibrio. In particolare sarà l’arrivo della figlia di Emma a sconvolgere ogni cosa. Se da una parte Emma potrà finalmente dare un volto alla bambina che credeva morta e che gli hanno strappato alla nascita dall’altro dovranno chiarirsi tanti punti. Intanto Canale 5 propone un ripasso della prima stagione. Infatti da domani, domenica 5 giugno 2022, inizieranno le repliche della prima stagione, sempre su Canale 5, alle ore 16:25.

Giuseppe Zeno non si ferma: tutti i progetti della prossima stagione

Se questa che sta per terminare per l’attore è stata una stagione televisiva più che ricca, la prossima non sarà da meno. Giuseppe Zeno sarà il protagonista di Tutto per mio figlio, una storia forte sul tema della mafia. Ancora, tornerà a vestire i panni del ginecologo Mimmo in Mina Settembre 2, di cui ha da poco concluso le riprese. Lo aspetta poi Luce dei tuoi occhi 2 e le riprese di Blanca 2. Non solo fiction però, infatti l’attore sarà anche in un film internazionale con Morgan Freeman!