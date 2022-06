Marco Cucolo pronto a sposare Lory Del Santo? La sua risposta spiazza

Isola dei Famosi, l’ex naufrago non ci pensa a sposare Lory Del Santo: la confessione

Marco Cucolo è tornato solo da qualche giorno in Italia, ma ha già rilasciato diverse interviste online e sulla carta stampata. Oggi ha fatto una lunga chiacchierata con il magazine Nuovo per parlare sia della sua esperienza nei panni del naufrago nell’ultima edizione del reality show e sia della sua travagliata storia d’amore con la sua compagna (più o meno si sono comunque chiariti). In questa circostanza la giornalista gli ha chiesto se adesso è pronto a sposare la sua dolce metà, visto che le incomprensioni sembrano essere ormai un lontano ricordo. Il ragazzo ha però dato una risposta spiazzante, asserendo che al momento non è pronto a fare un passo del genere:

“In queste condizioni non credo…Sicuramente lei resta il mio punto di riferimento, ma ammetto che il suo comportamento mi ha spiazzato…”

Marco Cucolo a tutto campo: “Ecco perchè non ho difeso la mia compagna”

Successivamente la giornalista del settimanale Nuovo ha fatto presente al giovane ex naufrago de L’Isola dei Famosi che la sua compagna Lory Del Santo si è davvero tanto arrabbiata perchè nelle ultime settimane passate in Honduras non ha mosso un dito per difenderla dagli attacchi feroci degli altri naufraghi. E il ragazzo, il quale è andato su tutte le furie dopo aver ricevuto diverse critiche, ha subito dichiarato di essersi sentito molto male in quelle settimane, tanto da perdere la lucidità:

“Delle ultime due settimane in Honduras non ho capito niente…Stavo davvero male…Mi hanno portato più volte in infermeria e quando tornavo in spiaggia mi coricavo sulla stuoia…”

Per tale ragione ha preferito non prendere parte a queste discussioni: “Non avevo né l’energia né la voglia di discutere con loro…”

Lory Del Santo, il compagno confessa: “All’Isola non c’è stata intimità tra noi”

La giornalista di Nuovo ha poi chiesto a Marco Cucolo se nei mesi passati in Honduras tra mille privazioni ha comunque avuto dei momenti intimi con la sua compagna, che ha attaccato duramente Luca Daffrè. Il ragazzo ha però subito chiarito che tra loro non c’è stato alcun tipo di intimità, a parte qualche bacio sfuggente: “No, a L’Isola dei Famosi il massimo è darsi un bacio…”