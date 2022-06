Marco Liorni: “Avevo paura”, la confessione inaspettata sul suo passato

Scritto da Emanuele Fiocca , il Giugno 18, 2022 , in Personaggi Tv

Il conduttore di Italia Si e Reazione a catena: “Avevo paura di non vivere pienamente”

Lunga intervista di Marco Liorni pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Gente, uscito ieri in tutte le edicole. Nell’intervista in questione il conduttore di Reazione a catena e Italia Si ha parlato del suo lavoro, ma anche e soprattuto della sua vita privata, in modo particolare del suo passato, raccontando cosa gli è successo anni fa:

Mi sono reso conto di essere troppo timoroso e bloccato, così ho preso coraggio e ho lasciato da parte le mie paure

ha affermato. Rispondendo, poi, alla domanda “Paura di cosa?”, Marco ha asserito: “Di non vivere pienamente. Avevo voglia di scendere in campo e affrontare la mia partita quotidiana, cosa che ho fatto”.

“Cerco di essere sempre autentico”, le parole del conduttore di Reazione a catena

“Nella vita cerco di essere autentico in tutti gli ambiti” ha dichiarato inoltre Marco Liorni, sottolineando che lascia sempre trasparire ciò che sente e come lo sente. Parlando, subito dopo, dei suoi tre figli (Niccolò di 27 anni, Emma di 17 e Viola di 11), si è detto orgoglioso: “Li ascolto e cerco di dar loro le risposte alle domande che mi pongono” ha dichiarato.

I miei figli sono le mie finestre sul mondo

ha asserito inoltre, definendoli “ragazzi bravi, sensibili, rispettosi e interessati al prossimo”.

Marco Liorni e il prolungamento di Reazione a catena: “Sono cambiate le stagioni…”

Infine, tra una domanda e l’altra, il conduttore ha parlato anche della decisione della Rai di trasmettere Reazione a catena per un mese in più quest’anno, ossia ottobre, come abbiamo già scritto diverse volte: a tal proposito ha dichiarato

Si sono allungate le stagioni perciò si è dilatato anche il tempo di messa in onda del programma e sono felice di questo.

“E’ un gioco che stuzzica la creatività […] Concorrenti e telespettatori sono stimolati a fare ginnastica mentale” ha poi concluso, sempre riferendosi al seguitissimo gioco che rinfresca la mente del preserale estivo di Rai1, dove nelle ultime puntate hanno spopolato come campioni i Tre Gemelli.