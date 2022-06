Maria De Filippi sorprende Albe dopo Amici: “È stato tutto inaspettato”

Maria De Filippi fa un regalo a due ragazzi di Amici: la vacanza inaspettata

Hanno festeggiato da poco loro primi sei mesi da coppia Albe e Serena che hanno trovato l’amore nella scuola del talent di Canale5. Il cantante e la ballerina sono inseparabili, pronti a vivere un’estate all’insegna delle emozioni. Reduce da un viaggio da sogno a Parigi il cantautore ha raccontato che a proporre la vacanza è stata proprio la conduttrice pavese che ha voluto fare un regalo alla coppia in vista dei loro primi sei mesi insieme. “È stato del tutto inaspettato” ha raccontato l’artista, sottolineando poi:

“Dovevo scegliere un regalo per Serena e non riuscivo a trovare niente di bello e poi è arrivata lei con i suoi consigli preziosi e questa idea stupenda: Parigi!”.

Il 22enne ha ammesso che per lui è stata la prima volta nella città dell’amore ed è rimasto affascinato dalla Torre Eiffel. Serena invece era già stata a Parigi e ha fatto da guida al fidanzato, mostrando tutti gli angoli più belli della città.



Albe ammette sulla fidanzata: “È una maniaca dell’ordine, ma non in modo normale”

Il viaggio a Parigi ha permesso al talento di Amici di capire molte cose sulla fidanzata. “È lenta a camminare al punto da non riuscire a star vicini e ad avere lo stesso passo” ha raccontato. Il cantante ha poi ammesso su Serena Carella: “È una maniaca dell’ordine, ma non in modo normale. Davvero troppo. Per lei deve essere tutto ordinato, dal letto alle scarpe” . Ha raccontato poi che a volte lui le faceva dei dispetti mettendo in disordine la stanza per scherzare un po’. In questi mesi però Alberto La Malfa ha ammesso di essere stato un po’ contagiato dalla precisione della fidanzata, pronta per New York, e che adesso ha perso l’abitudine di camminare scalzo per casa.

Amici, ex allievo rompe il silenzio e sulla compagna svela: “Era lei la persona giusta”

“Non c’è stato un momento preciso in cui ho capito che con Serena stava nascendo qualcosa” ha raccontato il Albe che poi ha sottolineato sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini:

“Ci sono stati una serie di eventi che mi hanno fatto capire che era lei la persona giusta”.

Sono state delle piccole cose che poi messe insieme hanno fatto capire al giovane talento che la ballerina era la sua metà della mela.