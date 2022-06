Massimiliano Ossini, a rischio Unomattina 2022/23? “Conflitti di produzioni”

Scritto da Liliana Morreale , il Giugno 28, 2022 , in Programmi Tv

Ossini potrebbe non rifare Unomattina in inverno, Simona Sala: “Ne stiamo parlando con lui”

Oggi, martedì 28 giugno, sono stati presentati i palinsesti Rai della prossima stagione televisiva e tra le numerose conferme non ci sono stati particolari sorprese. Forse l’unica, da questo punto di vista, riguarda Massimiliano Ossini alla guida di UnoMattina 2022/2023. Nelle scorse settimane sembrava quasi certo che la conduzione sarebbe stata affidata a lui invece oggi alla presentazione il programma è stato annunciato senza conduttori. Dunque il conduttore potrebbe non rifare il programma? Spiegazioni in merito le ha chieste il sito TvBlog alla direttrice del genere intrattenimento del day time di Rai1 Simona Sala che ha chiarito:

“Unomattina, lo stiamo studiando adesso. E’ l’unica rivoluzione che sta avvenendo su Rai 1. Quella fascia va ristrutturata.”

E poi ha aggiunto:

“Sono conflitti di produzioni che si possono comunque sistemare.”

UnoMattina 2022/2023 caos conduzione: il conduttore è confermato solo alla guida di Linea Bianca

Da quello che è emerso durante la conferenza stampa dei palinsesti di Rai1 sarebbe a rischio la conduzione di Massimiliano Ossini nella versione invernale del programma che attualmente conduce con Maria Soave. La sua conduzione sembrava certa, invece, per motivi legati a conflitti di produzioni il tutto è ancora molto incerto e vago. Simona Sala, tuttavia, dopo aver ammesso che il programma andrà ristrutturato diventando una cosa completamente diversa e trasmessa tra il Tg1 e Storia Italiane, ha sottolineato tutta la sua stima al conduttore che è comunque confermato alla guida di Linea Bianca:

“Ne stiamo parlando con Massimiliano Ossini, che è straordinario in Linea Bianca… Con Massimiliano, stiamo lavorando benissimo in questo periodo, tra l’altro.”

Massimiliano Ossini e Maria Soave, male gli ascolti: il programma non decolla

Prima di occuparci della versione invernale che appunto come suddetto verrà totalmente rinnovata, si segnala che Unomattina Estate, condotto dai due conduttori (di recente spiazzati dall’incubo di un ospite), non decolla negli ascolti venendo battuto sistematicamente prima dal Mattino 5 di Federica Panicucci e Francesco Vecchi ed adesso da Morning News di Simona Branchetti. Quest’ultimo viaggia ad una media del 17.49% di share nella prima parte e 15.48% nella seconda mentre il primo ottiene il 16.49% di share.