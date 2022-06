Massimiliano Ossini e il ricordo di quel terribile giorno: “42 anni fa…”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Giugno 27, 2022 , in Personaggi Tv

Unomattina, Ossini e il ricordo della strage di Ustica: “E’ successo il 27 giugno di 42 anni fa”

Non si poteva non parlare della strage di Ustica nella puntata di Unomattina Estate di oggi, 27 giugno 2022, giorno del 42esimo anniversario del terribile incidente aereo avvenuto sulla rotta Bologna-Palermo: erano 81 le persone che viaggiavano sull’aereo che si è sempre sospettato sia stato abbattuto da un missile nel cieli tra il Lazio e la Sicilia, inabissandosi nel mar Tirreno alle 21.00 circa del 27 giugno 1980. “Oggi, a 42 anni di distanza, vogliamo commerorare le vittime della strage” ha detto Massimiliano Ossini all’inizio della diretta, collegandosi con il giornalista Andrea Purgatori (nella foto) che ha asserito: “Le indagini sono ancora aperte”.

Massimiliano Ossini e l’incidente aereo di Ustica, il suo ospite: “Si indaga ancora per strage”

“La Procura di Roma continua ad indagare per strage” ha spiegato l’ospite di Unomattina, aggiungendo poi: “La speranza è che le indagini possano concludersi nel giro di qualche mese”.

Grazie ad alcune carte rimaste secretate, forse si potrà capire il contesto politico e militare nel quale è avvenuta la tragedia

ha dichiarato inoltre Purgatori, non nascondendo che nel periodo della strage di Ustica il Mediterraneo era considerato una delle aree più pericolose e con maggiori tensioni al mondo. Maria Soave ha quindi chiesto al suo ospite che idea si è fatto sulla dinamica dell’incidente aereo: “Più che la mia idea, voglio ricordare che la Corte di Cassazione Civile ha condannato i Ministeri dei Trasporti e della Difesa a risarcire le famiglie delle vittime perché non sono stati in grado di controllare il nostro spazio aereo” ha risposto.



La condanna è avvenuta sulla base di un atto di guerre ostile perpetrato in tempo di pace […] C’erano almeno quidici aerei militari in quell’area, 7 o 8 dei quali avevano spento il dispositivo che doveva identificarli

ha dichiarato inoltre il giornalista.

Ancora tanti misteri sulla strage di Ustica: “Sospetti su almeno 4 Paesi”, parla Andrea Purgatori

“Si è sospettato di almeno 4 Paesi: gli Stati Uniti, che avevano una presenza con i loro aerei nel Mediterraneo; la Libia, dove all’epoca c’era Gheddafi, nemico numero uno dell’Occidente; la Francia, perchè sono state trovate tracce di aerei militari partiti dalla Corsica; infine, c’è l’Italia, dato che l’incidente è avvenuto nel nostro spazio aereo” ha poi concluso l’ospite di Maria Soave e Massimiliano Ossini al termine del collegamento fatto, come già detto, all’inizio della puntata di Unomattina Estate di oggi, dove è stata annunciata la morte di Raffaele La Capria e, poco dopo, quella di Leonardo Del Vecchio.