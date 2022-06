Maria Soave: “Si è spento…”, il triste annuncio in diretta a Unomattina

L’annuncio della conduttrice di Uomattina Estate: “E’ morto Raffaele La Capria”

Hanno dedicato un ricordo a Raffaele La Capria, morto oggi, Maria Soave e Massimiliano Ossini nel primo segmento della puntata di Unomattina Estate di oggi, lunedì 27 giugno 2022. “Dobbiamo fare un ricordo doveroso. Oggi si è spento a Roma Raffaele La Capria“ sono state le parole della giornalista, che ha poi aggiunto:

E’ stato un grande scrittore, uno sceneggiatore e un saggista. Avrebbe compiuto 100 anni il prossimo ottobre.

“E’ stato il cantore della Napoli che definiva ‘una foresta vergine che inghiotte ogni cosa’…” ha rivelato inoltre.

“Ha vinto il Premio Strega”, le parole di Maria Soave in diretta su Rai1

“Di lui ricordiamo che ha vinto il Premio Strega nel 1961, ma anche un Leone d’oro” ha proseguito la conduttrice di Unomattina (nei giorni scorsi rimasta senza parole, assieme a Massimiliano Ossini, per un assurdo annuncio circolato in rete) concludendo:

Celebre la sua famosa frase su Napoli: “Una città che ti ferisce o ti addormenta, o tutte e due le cose insieme”.

“Eh si” ha commentato Massimiliano Ossini successivamente e, prendendo la parola, ha cambiato argomento passando al blocco successivo della trasmissione.

Chi era lo scrittore e sceneggiatore di tanti film famosi scomparso oggi

Era nato a Napoli nel 1922 e dal 1950 viveva a Roma Raffaele La Capria. Autore di ‘Ferito a morte’, è stato una delle voci più significative della letteratura italiana della seconda parte del secolo scorso. Per quanto riguarda la vita privata, dalla sua pagina wikipedia apprendiamo che è stato sposato con l’attrice Ilaria Occhini, scomparsa il 20 luglio di tre anni fa, e che era nipote dello scrittore Giovanni Papini. Dal matrimonio con la Occhini è nata la figlia Alexandra, ex moglie di Francesco Venditti: è stato quindi consuocero di Antonello Venditti e di Simona Izzo.

Per quanto riguarda, invece, la carriera, riassumerla sarebbe impossibile. Dato che ci occupiamo di televisione, ci limitiamo a ricordare alcuni dei film per i quali ha scritto la sceneggiatura, ossia “Racconti dell’Italia di ieri-Terno secco”, che è stato il primo, risalente al 1961; sono seguiti “Leoni al sole”, “Le mani sulla città”, “Uomini contro”, “Cristo si è fermato a Eboli”, fino al più recente, “Ferdinando e Carolina”, girato nel 1999.