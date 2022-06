Ultim’ora a Unomattina: “Arrivata una brutta notizia”, dolore per Maria Soave

L’annuncio della morte di Leonardo Del Vecchio in diretta a Unomattina Estate

Una drammatica ultim’ora è stata data in diretta da Maria Soave nella puntata di oggi, lunedì 27 giugno 2022, del programma del mattino di Rai1: è morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore della Luxottica. Riprendendo la linea dopo un’interruzione pubblicitaria, la giornalista è intervenuta dalla postazione di Antonia Varini e con lei ha detto ai telespettatori: “Purtroppo dobbiamo dare una brutta notizia…”.

Si è spento all’età di 87 anni un gigante dell’industria italiana, del made in Italy: è morto Leonardo Del Vecchio.

ha quindi detto, aggiungendo poi: “Sua era la più grande industria mondiale di produzione e vendita di occhiali”.

Maria Soave e l’annuncio della morte di Leonardo Del Vecchio: “Quando ha perso il padre…”

“Era l’ultimo di quattro fratelli” ha rivelato successivamente la conduttrice di Unomattina Estate sempre parlando dell’imprenditore morto stamani, raccontando inoltre che, rimasto orfano praticamente appena nato, è stato costretto ad entrare in collegio.

E’ stato garzone a 15 anni ed ha frequentato l’Accademia di Brera per imparare tutti i trucchi del design

ha asserito subito dopo, terminando dicendo: “Se ne va davvero un pezzo importante e straordinario dell’imprenditoria italiana”. All’inizio della puntata Maria Soave ha parlato invece della morte dello scrittore e sceneggiatore Raffaele La Capria, scomparso anche lui alcune ore fa.

Leonardo Del Vecchio è morto all’ospedale San Raffaele dove era ricoverato

Dal sito dell’ANSA apprendiamo che l’imprenditore è morto presso l’ospedale San Raffaele di Milano, dove si trovava ricoverato da tempo. Proprio nella città lombarda era nato, come svelato dalla conduttrice, ultimo di quattro fratelli. Aveva compiuto 87 anni da poco. Anche il padre si chiamava Leonardo, ma non lo ha mai conosciuto dato che l’uomo è morto prematuramente poco prima della sua nascita, motivo per il quale la madre ha voluto dare a lui lo stesso nome. Al momento non conosciamo il tipo di malattia contro la quale stava combattendo: l’ANSA non riporta informazioni precise a riguardo, ma sicuramente nelle prossime ore si saprà qualcosa.