Massimiliano Ossini a Unomattina: “Quella volta un cane mi è saltato addosso”

L’aneddoto raccontato dal conduttore di Unomattina Estate: “Un cane mi è saltato addosso…”

Giornata speciale quella di oggi, 21 giugno 2022, poiché ricorre il 248° anniversario della nascita della Guardia di Finanza, motivo per il quale, come si vede nella foto in alto, Massimiliano Ossini e Maria Soave hanno ospitato alcuni rappresentanti dell’Arma sul finire della puntata di oggi del loro programma in onda nel mattino di Rai1. E proprio nello spazio in questione il conduttore ha raccontato un episodio che nessuno sapeva, premettendo: “Lavoro in televisione grazie alla Guardia di Finanza…”. Ha quindi svelato:

Era il 2000, mi trovavo alla Stazione Termini di Roma perchè dovevo andare a fare un provino per un programma per bambini. Un cane della Guardia di Finanza mi è saltato addosso così hanno dovuto controllarmi…

“Ovviamente non avevo nulla, ma per quello che è successo sono arrivato in ritardo al provino, dove ho raccontato l’episodio, mi hanno trovato simpatico… e mi hanno preso!”.

Massimiliano Ossini ammette: “Una volta avevo paura dei cani, adesso non più”

“All’epoca avevo molta paura dei cani, ora le cose sono cambiate” ha rivelato inoltre il conduttore di Unomattina Estate, al quale la collega Maria Soave (che ieri ha parlato del rapporto che ha con lui) ha detto: “Prima ho visto uno dei cani qui presenti che ti girava intorno…”.

Se lavoro in tv, posso dire che è grazie ad un cane della Guardia di Finanza

ha concluso sorridendo Massimiliano, non nascondendo: “Quando quel cane mi è saltato addosso, ero appena uscito dalla metropolitana e stavo salendo le scale. Non so perchè in quegli anni avevo così paura dei cani”.

“A quel provino pensavano che io scherzassi”, il racconto di Massimiliano Ossini su Rai1

Prima di terminare il racconto dell’aneddoto in questione, il conduttore di Unomattina ha rivelato che al provino quella volta inizialmente hanno pensato scherzasse. Si è poi rivolto ai rappresentanti della Guardia di Finanzaa presenti in studio dicendo loro ironicamente: “Avete capito che danno avete fatto?”. Alla battuta si è unita Maria Soave che ha aggiunto: “E’ stato un danno incommensurabile”.

