Massimiliano Ossini: “Ho difficoltà a nasconderlo”, la confessione inattesa

Il conduttore di Unomattina Estate: “Quando le cose non vanno bene non riesco a nasconderlo”

Massimiliano Ossini e Maria Soave stanno conducendo la versione estiva di Unomattina. Molte le novità: innanzitutto l’orario dalle 9:10 a mezzogiorno e poi i temi trattati. Lo sguardo è puntato più sull’attualità e meno sulla cronaca. Il conduttore è al timone del programma di Rai1 per la seconda volta dopo il 2018 e conosce l’impegno e la serietà della squadra Rai che ci lavora giorno per giorno. Secondo il presentatore di Linea Bianca il suo punto di forza è dato dalla solarità e dalla credibilità:

“Una critica che potrei farmi invece è quella di una sfumatura presente nel mio carattere: quando non vanno bene le cose ho difficoltà a nasconderlo e quindi in una diretta televisiva si potrebbe notare”.

Quando capita un imprevisto in diretta bisogna avere la freddezza e la capacità di andare oltre per poi risolvere eventualmente il problema alla prima pausa pubblicitaria.

Come sarà l’estate di Massimiliano Ossini? “Ormai i miei figli sono grandi e…”

Il conduttore di Unomattina Estate che l’altro giorno ha fatto un annuncio in diretta sul figlio, come concilierà lavoro e vacanze quest’estate?

“Ormai i miei figli sono grandi e non hanno bisogno della mia gestione e lo dico con sofferenza da padre che, come tutti i genitori, vorrebbero i figli eternamente bambini”.

Si vedranno nel fine settimana e si godranno la loro regione, le Marche, che offrono tante possibilità. Per i figli sarà un privilegio avere una guida esperta e preparata come Ossini.

Il presentatore di Unomattina e l’estate: “E’ un ottimo momento per condividere e rigenerarsi”

Le estati di Massimiliano Ossini sono fatte di lunghe e piacevoli giornate in famiglia con la moglie, i figli e i suoi amici anche se i figli ormai iniziano ad organizzarsi autonomamente. Dice il conduttore: “L’estate per me è un ottimo momento per condividere e rigenerarsi, facendo lunghe passeggiate e sport”. Le vacanze di Ossini non saranno lunghe perché Unomattina Estate è in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 9:10 circa alle 12:00. I due conduttori continueranno a dare il buongiorno ai telespettatori di Rai1 per tutta l’estate!