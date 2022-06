Mattino Cinque, Lory Del Santo choc: “Io e Marco Cucolo ci separeremo…”

Lory Del Santo fa un annuncio inaspettato: “Io e il mio fidanzato ci separeremo questa estate”

E’ appena terminata quest’ultima puntata di Mattino 5. E la seconda parte della trasmissione condotta da Federica Panicucci è stata dedicata interamente a L’Isola dei Famosi e a ciò che è successo nella semifinale andata in onda ieri sera su Canale 5. Tanti gli ospiti in studio, tra i quali la popolare ex naufraga di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, che tanto ha fatto discutere per aver annunciato la scorsa settimana di voler lasciare il suo fidanzato Marco Cucolo, reo di non aver alzato un dito per difenderla dagli attacchi degli altri concorrenti. Per fortuna ieri sera i due si sono chiariti. Ma non è finita qua perchè stamattina la donna ha preso in contropiede un po’ tutti annunciando con estrema nonchalance che passeranno l’estate lontani:

“Lui deve operarsi…Io devo partire perchè voglio vedere mio figlio…Non posso rinunciare…Non ci vedremo per un po’ e a settembre faremo i conti…”

Mattino 5, l’ospite ne è certa: “Marco Cucolo non troverà un’altra donna come me”

Successivamente ha preso la parola Patrizia Groppelli, la quale ha subito voluto mettere in guardia Lory Del Santo, che ieri sera ha perdonato il suo compagno. Difatti l’opinionista ha fatto notare all’ex naufraga che da qui a settembre Marco potrebbe trovare diverse donne con cui passare l’estate. Tuttavia Lory, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha subito dichiarato di non credere possa conoscere altre ragazze, soprattutto alla sua altezza:

“Tu lo dici? Io credo proprio di no…Tu sottovaluti la persona che io sono…Sono una persona generosa, buona, che ha amore sconfinato da dare…Una persona come me non è facile da trovare…”

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha poi fatto notare che non è certo un caso che stanno insieme da oltre 9 anni: “In questi anni avrebbe avuto occasioni per conoscere altre…”

Marco Cucolo, la sua compagna rivela: “Non ci siamo mai separati per così tanto tempo”

Ha poi preso la parola un’altra ospite oggi in studio a Mattino Cinque. E quest’ultima ha rivelato di credere che questa lontananza potrebbe far bene a Lory Del Santo ed al suo compagno, soprattutto dopo le ultime incomprensioni avute: “Potrebbe rafforzare il loro rapporto…” L’ospite ha quindi dichiarato che in questi 9 anni insieme mai sono stati lontani l’una dall’altro per così tanto tempo: “Vedremo…Però forse sì…” Lory ha anche confessato che invece il compagno avrebbe voluto accompagnarla negli Stati Uniti, ma gliel’ha impedito: “Non si può viaggiare così…Deve curarsi prima…”