Mauro Perfetti, oroscopo della settimana (6-12 giugno): i segni più fortunati

Oroscopo della prossima settimana: previsione di tutti i segni dal 6 al 12 giugno

Anche oggi Mauro Perfetti ha fornito il suo oroscopo dal 6 al 12 giugno al sito LaPresse.it dov’è visibile integralmente, di seguito invece sono riportati brevi stralci soprattutto su amore e fortuna.

ARIETE: Settimana con giornate non eclatanti, non perdete la pazienza se chi corteggiate non ricambia subito, nel lavoro facilitata la riuscita ed il successo se ve metterete in discussione;

TORO: Settimana magica, complicità per la coppia rinforzata nelle certezze, nel lavoro saranno le giornate favorevoli a fare la differenza;

GEMELLI: Settimana che parte sottotono ma fatevi scivolare addosso le provocazioni, nel lavoro grazie a persone e risorse giuste potrete ripartire alla grande;

CANCRO: Settimana entusiasmante, Venere vi suggerirà cosa fare per favorire serenità e spensieratezza, nel lavorotante opportunità per stringere accordi e chiudere buone trattative.

Mauro Perfetti, previsioni fino al 12 giugno: cosa dicono le stelle su amore e lavoro

L’oroscopo della settimana 6-12 giugno del noto astrologo continua con le previsioni degli altri quattro segni.

LEONE: Cercate di fare chiarezza sulla vostra vita sentimentale, capendo se la vostra relazione meriti di essere recuperata o no, nel lavoro cercate di reclamare quanto vi spetta;

VERGINE: Settimana speciale per l’amore soprattutto per i cuori solitari, nel lavoro la gestione degli impegni procede tranquilla ma non inimicatevi i collaboratori;

BILANCIA: Se il vostro legame poggia su basi solide non avete nulla da temere ma se traballa è il momento di chiudere definitivamente, nel lavoro verranno testate serietà e affidabilità;

SCORPIONE: Settimana tra amicizia e passione, nel lavoro avrete modo di capire su chi contare per fare sempre meglio e scovare i nemici nascosti da rimettere a posto.

Oroscopo dal 6 al 12 giugno: quali sono i segni più fortunati della settimana

Le previsioni di Mauro Perfetti riportate sul sito su menzionato si chiudono con gli ultimi quattro segni.

SAGITTARIO: Spensieratezza e serenità saranno a portata di mano per tutta la settimana, nel lavoro date un taglio netto con il vostro passato;

CAPRICORNO: Cercate di non perdere la pazienza in amore a causa di un mix di stelle, nel lavoro buone nuove e idee vincenti per pianificare il futuro;

ACQUARIO: Settimana ideale per tentare di risolvere le incomprensioni e i problemi che si trascinano, nel lavoro questioni private rischieranno di farvi perdere l’attenzione e la concentrazione;

PESCI: La settimana parte un po’ sottotono ma ci sarà complicità nella coppia, nel lavoro puntate nell’organizzazione per sconfiggere la pigrizia.

I segni più fortunati della settimana sono Toro, Cancro, Vergine e Sagittario.