Oroscopo settimanale dal 30 maggio al 5 giugno: previsioni di Mauro Perfetti

Mauro Perfetti, previsioni della prossima settimana (30 maggio-5 giugno): cosa dicono le stelle

Mauro Perfetti anche per questa settimana ha fornito il suo oroscopo fino al 5 giugno al sito LaPresse.it. Sul sito sono consultabili le previsioni integralmente, mentre di seguito riportiamo dei brevi stralci.

ARIETE: Sarete iperattivi ed energici per tutta la settimana, complicità per chi è in coppia e preziosi segnali per chi è solo mentre nel lavoro gli impegni saranno gestiti con dinamismo;

TORO: In amore opportunità per un importante incontro per chi è solo, nel lavoro gli affari si sbloccano lasciando presagire un fruttuoso momento di rivincita;

GEMELLI: Settimana all’insegna della spensieratezza e vivacità nella coppia, nel lavoro, vi farete valere nelle discussioni spronando quanti collaborano con voi;

CANCRO: Cielo diviso a metà tra una rigenerante Venere ed un contrariato Marte, nel lavoro invece è il momento di pianificare gli obbiettivi che volte conquistare.

Oroscopo dal 30 maggio al 5 giugno: le previsioni settimanali su amore e lavoro per tutti i segni

Le previsioni di Mauro Perfetti per la prossima settimana, riportate integralmente sul sito su citato, continuano con gli altri quattro segni.

LEONE: Settimana indimenticabile con una Luna che vi regalerà complicità ed emozioni con il partner e gli affetti più cari, nel lavoro cogliete l’attimo;

VERGINE: Ad eccezione di lunedì e martedì settimana rigenerante e rassicurante per l’amore, nel lavoro grazie al vostre capacità scongiurerete possibili magagne;

BILANCIA: In amore sarete più morbidi e meno intransigenti con le persone care, nel lavoro le vostre idee centreranno l’obiettivo prescelto;

SCORPIONE: In amore attenti alla dispettosa Luna, smussate gli angoli della vostra personalità, nel lavoro la gestione degli impegni si alternerà a momenti di rallentamento con momenti di produttiva ripresa;

Le previsioni zodiacali di Mauro Perfetti: cosa dice lo zodiaco per gli ultimi quattro segni

Infine l’oroscopo di Mauro Perfetti per la prossima settimana (30 maggio-5 giugno) si conclude con le previsioni degli ultimi quattro segni.

SCAGITTARIO: La settimana parte un pochino sottotono ma si concluderà con i fuochi d’artificio, nel lavoro la settimana non offre un granché di giornate eclatanti su cui fare totale affidamento;

CAPRICORNO: Settimana perfetta per far rivivere i vostri sentimenti, nel lavoro la gestione degli impegni si prospetta elettrica e snervante;

ACQUARIO: Settimana all’insegna dell’amore! Nel lavoro poche ma buone giornate fruttuose per i guadagni;

PESCI: Settimana entusiasmante accompagnati dalla voglia di sorridere alla vita, nel lavoro le prove non mancheranno, ma saranno proprio queste prove a farvi capire se siete sulla strada giusta.