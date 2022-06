Mina Settembre 2, Olga pronta a lasciare? Le parole di Marina Confalone

Marina Confalone sorpresa dal successo del personaggio di Olga: “Non me l’aspettavo”

Anche stasera, come ogni domenica da ormai un paio di settimane, andrà in onda la replica della prima stagione della fortunata serie tv di Rai1. Tuttavia stasera verrà trasmesso solo un episodio, e non due, per lasciare spazio ad uno speciale di Porta a porta sul referendum. Intanto cresce sempre di più la curiosità intorno a Mina Settembre 2 che andrà in onda in autunno. Tra conferme e nuovi arrivi c’è un grande mistero intorno al personaggio dell’amatissima mamma di Mina. Tempo fa l’attrice che la interpreta aveva lasciato intendere un possibile addio. Adesso invece, intervistata dal settimanale Tele Sette, non si sbilancia sull’argomento. Intanto però i fan sperano che ci sia perché Olga è tra i personaggi più amati della serie! E a tal proposito l’attrice ammette:

“Non me l’aspettavo. Probabilmente la su bellicosità la rende autentica”.

Olga di Mina Settembre e le somiglianze con l’attrice che la interpreta: “Detesto ogni forma di ingiustizia”

Nel corso dell’intervista Marina Confalone spiega che per fare Olga non ha dovuto faticare molto. Infatti questo personaggio assomiglia molto alla mamma dell’attrice che lei definisce “una generalessa”. Tosta, capricciosa, autoritaria, in grado di comandare perfino dalla poltrona: così viene descritta dall’attrice la sua mamma. Tratti che certamente ricordano moltissimo il personaggio della serie tv che con la badante ha un rapporto di amore e odio, mentre con la figlia è perennemente pungente. Anche Marina, però, spiega di essere un po’ così nella vita. E aggiunge:

“Non arrivo a certi livelli ma detesto ogni forma di ingiustizia”.

L’attrice spiega che spesso si reca in commissariato a denunciare eventi spiacevoli, tra cui l’essere vittima di commercialisti poco onesti.

Mina Settembre 2 anticipazioni: chi sceglierà tra i due uomini?

In attesa di scoprire se Olga ci sarà anche nella seconda stagione oppure no vediamo tutte le anticipazioni fino ad oggi emerse. Come new entry dovrebbe arrivare la zia di Mina, interpretata da Marisa Laurito. Confermati invece i personaggi più importanti come le migliori amiche della protagonista. Anche Mimmo, a cui presta il volto Giuseppe Zeno, e Claudio interpretato da Giorgio Pasotti, ci saranno ma solo uno dei due rimarrà. Chi sceglierà Mina tra il bello ma complicato ginecologo e il marito traditore?