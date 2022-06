Mina Settembre, Giorgio Pasotti e la sua passione segreta: “Esperto di wushu”

Mina Settembre in onda questa sera, Giorgio Pasotti svela la sua passione segreta

Questa sera l’attore tornerà a vestire i panni del magistrato Claudio De Carolis nelle repliche della prima stagione della fiction di successo di Rai1. In pochi sanno, però, che la più grande passione dell’attore è un’altra, che poco ha a che fare con le leggi e i tribunali. Pasotti è un’esperto di arti marziali, nel dettaglio dello wushu e, stando alle dichiarazioni riportate su TvMia, ha spiegato meglio di che disciplina si tratta e quanto è importante per lui:

“A dire la verità le arti marziali sono più che una passione, sono una parte fondamentale della mia vita. Sono stato infatti campione italiano ed europeo di wushu, una disciplina cinese che continuo a praticare per tenermi in forma.”

Giorgio Pasotti racconta la sua passione: “Grazie alle arti marziali sono entrato nel mondo dello spettacolo”

L’attore della fiction Mina Settembre, sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale citato sopra, ha rivelato anche che se è diventato un attore il merito è proprio delle arti marziali. L’attore ha svelato:

“Negli anni ’90 ho vissuto a lungo in Cina, dove mi allenavo e ho avuto occasione di recitare in alcuni film tipo quelli di Bruce Lee. Sono state le arti marziali a farmi entrare nel mondo dello spettacolo.”

E non è tutto perché Pasotti è impegnato in nuovi progetti, su cui non si è sbilanciato e non ha fornito dettagli, dove un ruolo fondamentale avranno proprio le arti marziali, sua grande passione.

Anticipazioni Mina Settembre 2: clamorose novità nel cast tra arrivi e addii

E mentre le riprese della seconda stagione della fiction di Rai1 hanno fatto slittare le nozze della protagonista Serena Rossi, Giorgio Pasotti ha confermato che sarà presente. Inoltre, stando a delle indiscrezioni uscite di recente il cast potrebbe essere totalmente rivoluzionato con nuovi arrivi, addii e conferme. Innanzitutto confermato è stato il triangolo tra Mina, Mimmo e Claudio mentre potrebbe uscire di scena l’attrice Marina Confalone che nella fiction è Olga la madre della protagonista. Ad annunciare il suo arrivo dato per certo, invece, è stata l’attrice Marisa Laurito.