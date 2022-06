Mina Settembre, retroscena di Christiane Filangieri: riguarda Giuseppe Zeno

Scritto da Liliana Morreale , il Giugno 12, 2022 , in Serie & Film Tv

Giuseppe Zeno e il retroscena dell’attrice di Mina Settembre: “Mi ha insegnato tanto”

Questa sera andrà in una onda una puntata in replica della prima stagione di Mina Settembre, fiction di successo di Rai1 che vede nei panni della protagonista Serena Rossi. Nel cast però figurano anche due altri attori molto noti e amati dal pubblico Christiane Filangieri e Giuseppe Zeno. Ebbene la prima, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia, di recente ha svelato un retroscena sul collega:

“Mi ha insegnato tanto. E su di lui alcune mia amiche hanno avanzato commenti lusinghieri. Io penso che non se c’è un bel ragazzo a rifarsi gli occhi non c’è nulla di male.”

Insomma seconda l’attrice Zeno non solo è un ottimo professionista sempre disponibile ad aiutare i colleghi di set ma anche un uomo molto affascinante e del resto i commenti sui social che spesso gli sono rivolti non lasciano dubbi.

Christiane Filangieri racconta i suoi esordi: “Ecco come ho iniziato a fare l’attrice”

Sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale suddetto, l’attrice di Irene in Mina Settembre ha rivelato che da piccola il suo sogno era diventare una guida turista e lavorare nel turismo perché ha sempre amato la natura e stare a contatto con essa oppure diventare una presentatrice come Licia Colò e dedicarsi proprio a questo tipo di programmi. Invece alla fine è diventata un’ottima attrice ed ha ammesso che tutto è nato per caso:

“È capitato il provino per lo spot della compagnia telefonica Tim, mi hanno preso e da lì è iniziata la mia carriera. Ho fatto un corso di recitazione ed è stato molto importante ma tanta esperienza me l’ho fatta sul set.”

Inoltre la Filangeri, che ha recitato in molte fiction di successo come Ho sposato un sbirro, I Cesaroni, I Liceali e Il paradiso delle signore ha confessato di non aver mai fatto teatro perché ha paura del palcoscenico.

Mina Settembre 2: anticipazioni e spoiler sulla prossima stagione

E mentre questa sera a partire dalle 21.25 circa su Rai1 andrà in onda una replica della prima stagione della fiction con Serena Rossi. E già certo che tra la fine del 2022 ed il 2023 la Rai trasmetterà anche le nuove puntate dove dalle prime anticipazioni si apprende che continuerà il triangolo tra Mina, Mimmo e Claudio e sarà presente Giorgio Pasotti ma il cast sarà rivoluzionato.