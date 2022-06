Mina Settembre, lo sfogo dell’attrice di Olga: “Mi sono mangiata le mani per…”

Marina Confalone (Olga in Mina Settembre) e il suo rimpianto più grande: “Dissi no ad Un medico in famiglia”

Continuano le repliche della seguita fiction di Rai1 con protagonista Serena Rossi e, nei panni della madre Olga c’è la nota attrice teatrale napoletana. La Confalone spesso ha rifiutato dei ruoli televisivi e, stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale TvMia, a tal proposito ha anche un rimpianto grandissimo. L’attrice, infatti, ha confessato:

“Anni fa dissi di no ad Un medico in famiglia e poi mi sono mangiata le mani.”

Molti anni dopo all’eccellente attrice fu proposto un ruolo in Mina Settembre e, memore dello sbaglio dell’altro rifiuto, l’attrice ha accettato e lo straordinario successo degli ascolti della serie, sia in versione inedita che nelle repliche, le ha dato ragione.

Serena Rossi e la rivelazione di Marina Confalone: “Il successo della fiction è soprattutto merito suo”

Gli ascolti di Mina Settembre nella scorsa stagione televisiva sono stati ottimi, l’ultima puntata, infatti, ha registrato il 26.4% di share con 6.546.000 spettatori battendo il diretto concorrente di allora Live-Non è la D’Urso che invece si è fermato al 12% di share. Il successo della fiction, tuttavia, continua anche in replica, infatti, le puntate in onda in queste domeniche hanno raggiunto e incuriosito 2.901.000 telespettatori pari al 16.7% di share. Numeri importanti che hanno spinto la giovane attrice napoletana ad intervenire su Instagram con un chiaro e netto ‘sono contenta del successo’ per ringraziare che la segue. Mentre Marina Confalone, sempre stando alle dichiarazioni che riporta il settimanale su citato, non ha dubbi sui motivi:

“Sono felice di questo inaspettato successo di pubblico alla mia età. Del resto Serena Rossi è così brava che non poteva andare che benissimo.”

Mina Settembre, l’attrice di Olga ammette: “Per il mio ruolo mi sono ispirata a mia madre”

“Per quanto mi riguarda per interpretare mamma Olga mi sono ispirata a mia madre, capricciosa, irascibile, autoritaria, proprio come lei”

si legge infine sul settimanale delle dichiarazioni rilasciate da Marina Confalone. L’appuntamento con una puntata in replica della fiction di Rai1 è per questa sera a partire dalle 21.25 circa mentre in autunno andranno in onda le nuove puntate ma non è chiaro se il personaggio di Olga ci sarà.