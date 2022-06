Nicola Savino riporta in onda La Fattoria: quando, su che canale, concorrenti

La Fattoria torna su Tv8 dopo tanti anni: sarà il noto presentatore a condurre il reality show

Dopo tanti anni pare davvero che il noto reality show tornerà finalmente in Tv. Difatti in base alle indiscrezioni raccolte da Il Giornale il programma dovrebbe andare in onda nella prossima stagione Televisiva su Tv8. Alla conduzione, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe esserci nientepopodimeno che Nicola Savino, il quale sta ben figurando come opinionista del reality show adventure condotto da Ilary Blasi:

“Tra le novità della prossima stagione televisiva su Tv8 approderà Nicola Savino con un nuovo game in access e la riproposizione del reality La Fattoria…”

Si ricorda che proprio quest’ultimo ha già condotto in passato L’Isola dei Famosi su Rai2 ottenendo un grande successo.

Nicola Savino pronto a condurre il reality show: quando andrà in onda?

In questi ultimi anni sono stati tanti a domandarsi sui social che fine avesse fatto il reality show La Fattoria dopo l’ultima edizione condotta da Paola Perego. Ed in base alle indiscrezioni pare tornerà in onda su Tv8, come riportato da Il Giornale. Il periodo della messa in onda non è dato saperlo, anche si segnala che sono già stati tanti sui social a dire che potrebbe essere trasmesso già a partire dall’autunno (magari contro il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini). Ci saranno presto conferme o smentite su tutta questa faccenda? Chissà, intanto è certo che il futuro televisivo del conduttore continua a tenere banco sul web e sulla carta stampata.

Anticipazioni La Fattoria, prossima edizione: chi saranno i concorrenti?

Ovviamente adesso saranno in tanti a chiedersi chi saranno i concorrenti della prossima edizione del reality show vip condotto da Nicola Savino su Tv8. Al momento non è dato saperlo, ma con tutta probabilità già nei prossimi giorni inizieranno a circolare i primi rumor sul cast e la location (si ricorda infatti che nelle scorse edizioni il reality show è stato ospitato dal Brasile e dal Marocco). Si ricorda che òe prime quattro, ed uniche per ora, edizioni del reality sono state vinte da Danny Quinn, Raffaello Tonon, Rosario Rannisi e Marco Baldini.