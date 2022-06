Nicola Savino pronto per condurre un reality show? Lo scoop di Dagospia

Music Farm torna in Tv? Ecco dove e chi potrebbe condurre il reality show

E’ stato uno dei reality show più seguiti su Rai2. La prima storica edizione, nel cui cast figuravano Loredana Bertè, I Ricchi e Poveri e Riccardo Fogli, è stata condotta da Amadeus. Le altre edizioni invece sono state affidate a Simona Ventura. A distanza di 16 anni dall’ultima edizione andata in onda sulla seconda rete nazionale pare che Sky abbia la seria intenzione di riesumare questo format e proporlo nel palinsesto della prossima stagione di Tv8. Se questa operazione dovesse andare in porto sembra che l’indiziato numero uno per condurre lo show sarebbe Nicola Savino. A riportare questa clamorosa indiscrezione è stato Giuseppe Candela su Dagospia.

Nicola Savino approda nell’access prime time di Tv8? L’indiscrezione

Le novità per il popolare conduttore e opinionista di quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi non sono però finite con la possibile conduzione di Music Farm. In base sempre alle indiscrezioni raccolte dal giornalista Giuseppe Candela sul portale web Dagospia.it pare che per il presentatore, che ha svelato un retroscena su Roger Balduino, ci siano ottime possibilità di un suo approdo nell’access prime time di Tv8 alla conduzione di un nuovo programma, che andrebbe così a sostituire Guess My Age: “Guiderà anche un game show nell’access prime time dopo la chiusura di Guess my age…” Non è dato sapere però di che programma si tratta (sarà nuovo di zecca?).

Mediaset si è lasciata sfuggire il popolare conduttore: prossimo anno cambia tutto

Giuseppe Candela, sempre su Dagospia.it, ha poi confermato che ormai le possibilità di rivedere Nicola Savino su qualche canale Mediaset nella prossima stagione Tv sono orami praticamente remote. Difatti quest’ultimo, dopo vari anni in cui ha condotto programmi di grande successo sulla rete giovane Mediaset, avrebbe ormai deciso di cambiare aria e mettersi in gioco sul canale Tv free di Sky sul numero 8 del telecomando. Proprio su quel canale Enrico Papi è riuscito a rilanciarsi nel mondo della Televisione, tanto che in quest’ultimo anno ha condotto due importanti trasmissioni sulla rete ammiraglia di Mediaset (Scherzi a Parte, che staserà andrà in onda in replica, e il non troppo fortunato Big Show).