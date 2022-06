Nicola Savino rompe il silenzio sul suo passaggio a Tv8: “Ho accettato subito”

Nicola Savino lascia Mediaset: il suo passaggio sull’ottavo canale nazione è ufficiale

Sono settimane che circolano rumor sul possibile passaggio del popolare conduttore da Mediaset a Tv8. Tuttavia il diretto interessato non ha mai né smentito né confermato tale indiscrezione, almeno fino a questo momento. Difatti poco fa il popolare conduttore, come riportato dall’Ansa, ha annunciato ufficialmente il suo approdo sulla ottava rete nazionale, non facendo mistero di essere davvero elettrizzato per questa sua nuova sfida professionale:

“TV8 è una rete che mi assomiglia per freschezza, velocità e intelligenza mi ha dato questa opportunità: ad accettare ci ho messo 8 secondi…”

Cosa condurrà il popolare presentatore su Tv8: le ultime anticipazioni

Ovviamente saranno tanti a chiedersi cosa condurrà Nicola Savino sull’ottava rete nazionale. In pratica il presentatore, come ha rivelato lui stesso, presenterà un game show nell’access prime time della rete free di Sky:

“Il mio sogno è sempre stato quello di sedermi a tavola con i telespettatori e accompagnarli durante la cena per poter diventare uno di famiglia…”

L’Ansa ha rivelato che questo nuovo programma condotto da Savino, sul quale ha espresso la sua opinione Maurizio Costanzo, partirà da settembre alle 20.30 circa. Il nuovo game show si baserà sui gusti degli italiani che a volte possono essere anche bizzarri.

Nicola Savino approda su Tv8: parla l’Executive vice presidente della programmazione di Sky Italia

Sull’approdo del popolare conduttore sulla ottava rete generalista italiana ha detto la sua anche Antonella d’Errico. E quest’ultima non ha fatto mistero di essere davvero felice di poter avere nella sua squadra un presentatore così di spicco e amato dal pubblico a casa:

“Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Nicola Savino nella famiglia Sky e su TV8, uno showman e autore poliedrico che ha fatto dell’ironia intelligente e originale la sua cifra..”

L’Executive vice presidente della programmazione di Sky Italia è certa che il conduttore riuscirà a portare la sua travolgente ironia anche su Tv8 alla guida di questo nuovissimo game show in onda dal lunedì al venerdì in access prime time: “Nicola aggiungerà il suo apprezzatissimo tocco personale…” Sarà il suo ennesimo successo?