Nicolas Vaporidis affronta Nick Luciani: “Sei finto! Opportunista ipocrita”

Il cantante dei Cugini di Campagna fa un rimprovero ad Edoardo: “Ecco cosa mi ha dato fastidio”

Le incomprensioni tra i concorrenti del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, non sono ancora destinate a placarsi. Nel daytime che i telespettatori hanno visto oggi c’è stato uno scontro abbastanza acceso tra Nick Luciani e Nicolas Vaporidis. Quest’ultimo ha perso le staffe, non appena il cantante si è rivolto a Edoardo Tavassi e riferendosi a lui gli ha detto: “Inizialmente siamo stati molto affiatati, poi hai coalizzato molto con lui, pure quella lite che ho visto, io ero presente quella volta e sei venuto a lamentarti da me da amico, con lui gli hai ridato una possibilità”. Il 52enne ha fatto un rimprovero al fratello di Guendalina:

“Noi liti del genere non le abbiamo mai fatte, e questo un po’ mi ha dato fastidio. Io mi sono isolato non per quanto riguarda lui”.

L’attore critica l’atteggiamento di Nick Luciani: “Ha sfruttato il momento a suo favore”

Lo spirito de L’Isola dei Famosi ha fatto scatenare un nuovo litigio, dopo che i naufraghi sono stati invitati a dire la verità, mentre il leader Luca Daffrè ha avuto il compito di decidere quale concorrente è stato più sincero in modo da premiarlo con una cena indivisibile. Nick Luciani non ha nascosto la sua delusione al fratello di Guendalina Tavassi per aver avuto un atteggiamento diverso nei suoi confronti, rispetto a quello con Nicolas Vaporidis, dicendogli anche: “Non mi trovo con certe amicizie che hai”. La replica di quest’ultimo non si è fatta attendere: “Abbi il coraggio di dire le cose, sono io non sono gli altri!”. Subito dopo il cantante si è lamentato dell’intromissione dell’attore: “Non sono riuscito a confrontarmi con Edoardo perchè poi si inseriva sempre lui e mi ha dato fastidio”.

Non appena il cantante è sbottato, l’attore abbastanza furioso gli ha detto: “Eccolo che esce fuori, abbi il coraggio, fallo uscire fuori questo uomo, tutto il tempo che sei finto, invece di parlare e dire ca**ate”. L’attore ha continuato a criticare il 52enne: “Oggi ha fatto vedere chi è finalmente, dopo 84 giorni che siamo qua, non è l’uomo che credevamo che fosse, il suo atteggiamento di un opportunista ipocrita che ha soltanto sfruttato il momento a suo favore, non si è mai esposto pubblicamente”.

Continua lo scontro tra due concorrenti: interviene il leader Luca Daffrè

L’attore ha continuato ad affrontare il cantante dei Cugini di Campagna perdendo le staffe: “Parla tira fuori i c*gli*ni, gli hai detto ad Edoardo che era una m*rd*, tira fuori le p*ll*“. La replica del 52enne è stata: “Ti sei messo in mezzo te, parlate in faccia, a pelle non ti sento, ti alteri, poi è la gente che ti giudica, ci stiamo confrontando io e lui”. A dire la sua intanto ci ha pensato Luca Daffrè: “Se ci sono delle discussioni vuol dire che ci sono delle cose da dire, a me fa strano”.