Nicolas Vaporidis dispiaciuto per Edoardo: “Non c’è lo stesso entusiasmo”

Lo sfogo di Nicolas Vaporidis prima della finale: “Non è lo stesso modo di arrivarci”

A pochi giorni dalla finalissima del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, Edoardo Tavassi non ha avuto altra scelta oltre a quella di concludere questa esperienza dopo essersi lesionato i legamenti del ginocchio. Nicolas Vaporidis non riesce a darsi pace, al pensiero di non trascorrere gli ultimi giorni in Honduras con il suo amico. Nelle scorse ore l’attore si è lasciato andare a un amaro sfogo:

“Non è la stessa fine, non è lo stesso modo di arrivarci, non è lo stesso entusiasmo”.



L’attore ne è convinto dopo l’abbandono del fratello di Guendalina: “Per me l’ha presa a male”

I naufraghi rimasti in gioco a L’Isola dei Famosi, continuano a parlare dell’infortunio che ha costretto il fratello di Guendalina Tavassi a tornare in Italia. Carmen Di Pietro ha affrontato la questione con Nicolas Vaporidis e Maria Laura De Vitis affermando: “Abbiamo capito che era una lesione importante”. Tra tutti soprattutto l’attore continua a non nascondere la sua amarezza, per non aver potuto concludere questa bellissima avventura al fianco del concorrente con cui ha instaurato un forte legame di amicizia: “A sei giorni dalla fine, per me l’ha presa a male”. Non appena l’attore si è sfogato sottolineando il fatto che non è la stessa cosa arrivare in finale senza il naufrago romano, la pupa ha affermato: “Mancherà sempre un pezzo senza di lui”. Il 40enne ha ripreso l’ex fidanzata di Paolo Brosio dicendole: “Non è che manca un pezzo senza di lui, detto così pare che è morto”. L’attore che ha una fobia mai svelata, ha spiegato nel dettaglio quale era l’obiettivo suo e del naufrago romano: “Noi avevamo in testa il ritorno insieme, festeggiare insieme, uscire da qua insieme, novanta giorni a parlare soltanto di questo, di quello che avremmo fatto usciti da qua, tutto”. A rassicurarlo ci ha pensato la madre di Alessandro Iannoni: “Pazienza, mi dispiace. Si chiama proprio sfortuna questa”.

Il pronostico della nota showgirl: “Forse stringo la mano al vincitore!”

Intanto sia l’attore e Carmen Di Pietro si sono detti soddisfatti del percorso fatto in Honduras. Il 40enne ha fatto notare alla sua compagna di gioco che di quelli entrati il primo giorno e che escono l’ultimo ci sono soltanto loro due: “Novantanove giorni insieme ci siamo fatti”. La showgirl ha fatto un pronostico sulla tanto attesa finale, dato che riferendosi all’attore ha affermato: “Forse stringo la mano al vincitore!”. La risposta del naufrago non si è fatta attendere, dato che ha fatto sapere di essere già contento così: “Guarda la vittoria con tutta franchezza avendo fatto dal primo all’ultimo giorno, poter dire novantanove giorni, potevi uscire per un infortunio, per qualsiasi cosa”. La nota showgirl ha fatto una precisazione: “Noi siamo stati in nomination ma non siamo mai venuti su questa isola qua, posso dirlo? Perchè corrisponde alla verità”.