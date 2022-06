Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis ha una fobia mai svelata: “Ha paura di…”

Nicolas Vaporidis ha una fobia: le fragilità del naufrago del reality show

All’interno dell’ultimo numero del magazine Oggi i lettori hanno trovato un articolo dedicato interamente a uno dei protagonisti assoluti di quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi: l’attore romano. E in questo pezzo pubblicato sul settimanale diretto da Carlo Verdelli sono stati spiegati più o meno i motivi per cui l’attore è riuscito a far breccia nel cuore di così tanti telespettatori, che l’hanno portato a giocarsi la finale del reality show. Ma non è finita qua perchè è stata fatta luce anche sulle sue fragilità. E a tal proposito è emerso che il concorrente ha una fobia molto particolare: la demologia (il timore degli affollamenti). Su questa nevrosi lo stesso attore ha rivelato tempo fa: “Crescendo questa fobia è peggiorata…”

L’Isola dei Famosi: perchè il naufrago ha perso i capelli? L’indiscrezione

Nicolas Vaporidis da ragazzo aveva una folta chioma. Purtroppo però con il passare del tempo questi capelli sono praticamente caduti tutti. Anche nelle prime puntate del reality show Ilary Blasi ha rivelato che gli autori gli hanno concesso di portarsi un rasoio per ragioni mediche tutte però da chiarire. Su tutta questa faccenda c’è tornato il magazine Oggi, che ha rivelato un retroscena. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezioni raccolte dal settimanale edito da RCS pare che il naufrago, il quale è stato attaccato da Clemente Russo, abbia iniziato a perdere i capelli a causa del presunto trauma avuto dopo la fine del suo matrimonio con Giorgia Surina. Sarà vera questa indiscrezione?

Anticipazioni Isola dei Famosi: l’attore candidato alla vittoria? I sondaggi

Lunedì 27 giugno finalmente ci sarà la finale tanto attesa del reality show condotto da Ilary Blasi. Chi vincerà tra i naufraghi ancora in gioco? In base ai sondaggi circolati online pare che il maggiore indiziato per portarsi a casa la vittoria sia nientepopodimeno che Nicolas Vaporidis, le cui quotazioni sono salite soprattutto in questi ultimi giorni dopo il clamoroso ritiro di Edoardo Tavassi. L’attore però deve stare molto attento a Carmen Di Pietro, che a sua volta è molto amata dal pubblico a casa.