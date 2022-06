Orietta Berti: “Era già molto malato”, la confessione amara riguarda…

Orietta Berti ha provato a incontrare Padre Pio, ma: “Era già molto malato”

Questa sera su Rai1 andrà in onda Una voce per Padre Pio e sarà condotto da Mara Venier, reduce dal successo ottenuto con Domenica In (anche in prima serata contro l’Isola dei Famosi), un appuntamento storico a cui la rete non rinuncerebbe tanto facilmente. Tra gli ospiti che saliranno sul palco per incantare il pubblico con le loro voci e le loro canzoni intramontabili ci sarà anche Orietta Berti, che ha tentato di incontrare Padre Pio una volta, ma senza risultati purtroppo, come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv: “Era già molto malato e non accoglieva più i fedeli, ma dopo aver pregato nella sua chiesa mi sentii meglio”.

La cantante sarà ospite di Una voce per Padre Pio: “Sensazione difficile tornare a Pietralcina”

La grande Orietta Berti salirà sul palco a Pietralcina per il programma dedicato alla memoria del santo conosciuto da tutti come Padre Pio e come ha raccontato al sopracitato settimanale: è una “sensazione difficile da descrivere” tornare in quei luoghi di preghiera. Lei avverte un senso di protezione, sente dentro di sé tanta serenità, e le sembra quasi di essere a casa sua invece che su un palco con telecamere, un pubblico, gli addetti ai lavori e soprattutto la conduttrice Mara Venier, sempre pronta a regalare della sana allegria.

Orietta Berti e gli altri ospiti di Una voce per Padre Pio: stasera in onda su Rai1

Su Rai1 andrà in onda il programma condotto da Mara Venier per ricordare il Santo da Pietralcina e per raccogliere fondi per opere di bene e tra i tanti ospiti, oltre a Orietta Berti (che ha raccontato un dolore nascosto), ci saranno anche Al Bano Carrisi, Riccardo Cocciante, i Matia Bazar, Ricchi e Poveri, Shel Shapiro, Matteo Bocelli e Giuseppe Fiorello. Insomma, una serata all’insegna della buona musica, della fede (per chi ci crede) e per tutti coloro che vogliono passare una serata in compagnia di Mara Venier e dei tanti ospiti che saliranno sul palco per incantare con dei brani davvero immortali.