Oroscopo del fine settimana 18-19 giugno 2022: previsioni di Paolo Fox

Le previsioni zodiacali del prossimo weekend dei primi quattro segni dello zodiaco

Si avvicina il nuovo fine settimana perciò, dall’ultimo numero di DiPiùTV, riveliamo alcune indicazioni sull’oroscopo di Paolo Fox, iniziando in questo paragrafo con i primi quattro segni e proseguendo poi con i rimanenti otto.

ARIETE: in amore va bene mettersi in gioco nei prossimi giorni, mentre nel lavoro sono in arrivo interessanti richieste;

TORO: bella passionalità nelle relazioni nate da poco, mentre nel lavoro è prevista una fase di recupero;

GEMELLI: nella vita di coppia è il momento di superare i disaccordi, mentre nel lavoro le cose vanno a gonfie vele;

CANCRO: poco dopo il fine settimana, esattamente martedì, è bene evitare le polemiche, mentre nel lavoro ultimamente c’è un po’ di fatica.

Oroscopo di sabato e domenica di altri quattro segni zodiacali: ecco le previsioni

Passiamo, adesso, allo zodiaco del weekend Paolo Fox del secondo gruppo di segni, utilizzando sempre la fonte menzionata nel paragrafo precedente (su un altro numero della rivista ha rivelato invece l’oroscopo di oggi e di domani).

LEONE: grandi emozioni e importanti sensazioni in questi giorni per i single, mentre nel lavoro non si escludono sorprese;

VERGINE: nella vita di coppia potrebbero esserci delle polemiche nella giornata di domenica, mentre nel lavoro si pensa ad un recupero per l’autunno;

BILANCIA: è un momento di fatica e tensione per i single, mentre le coppie si trovano a dover affrontare dispute tra parenti; nel lavoro bisogna ripartire;

SCORPIONE: chi è solo probabilmente ha paura di stare male, mentre le coppie devono stare attente alle spese; nel lavoro bisogna chiedere quello che spetta.

Ecco cosa dicono le stelle di Paolo Fox per il weekend per gli ultimi segni dello zodiaco

Infine, ecco l’oroscopo del prossimo fine settimana (sabato 18 e domenica 19 giugno) dei quattro segni rimanenti.

SAGITTARIO: meglio non dire “ti amerò per sempre”, si rischia di sbagliare in questo momento; nel lavoro nei prossimi giorni potrebbe arrivare una soluzione;

CAPRICORNO: ai single è richiesta un po’ di pazienza, mentre nel lavoro è il momento di rivedere tutti i nuovi progetti;

ACQUARIO: le coppie devono ritrovare un po’ di smalto, mentre le giornate in arrivo sono piene di buoni propositi per la professione;

PESCI: i single potrebbero essere molto critici nei confronti di una persona adesso, mentre le coppie non devono tornare su vecchi discorsi; nel lavoro è consigliato intraprendere un nuovo stile.