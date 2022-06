Oroscopo Paolo Fox oggi e domani, 16-17 giugno: previsioni segno per segno

Le previsioni del 16 e 17 giugno: quali sono i segni più fortunati?

Vediamo cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda il gruppo dei primi quattro segni dello zodiaco:

ARIETE: litigio in amore, ma una soluzione sul lavoro è finalmente possibile. Domani favoriti gli amori e le relazioni. Possono rimettersi in gioco sul lavoro.

TORO: da non sottovalutare i nuovi incontri. Possono andare avanti sul lavoro. Domani Venere favorevole, Luna che provoca momenti di stop. Possono programmare qualcosa di bello.

GEMELLI: fortunati gli incontri in questo periodo. Idea giusta sul lavoro. Domani Luna favorevole. Buone novità in ambito professionale.

CANCRO: cuori solitari favorevoli. Attenzione alle proposte vantaggiose. Domani perplessità in amore. Nulla di grave sul lavoro.

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro-fortuna: cosa dice il suo oroscopo

Si prosegue con le previsioni del 16-17 giugno per gli altri quattro segni dello zodiaco tratte, come sempre, dal suo Stellare:

LEONE: l’astrologo invita alla prudenza per quanto riguarda l’amore anche perché Saturno è nervoso. Domani Luna che crea qualche dubbio. Devono fermarsi ogni tanto.

VERGINE: Luna favorevole, oltre al pianeta Venere. Si supera un conflitto. Domani tenersi lontani dalle complicazioni è meglio. Non devono esitare sul lavoro.

BILANCIA: attenzione alla giornata di oggi. Non è esclusa una proposta. Domani Luna favorevole e Venere presto attiva. Possono superare un problema.

SCORPIONE: tensioni sentimentali in corso. Situazioni da valutare con attenzione. Domani Luna dissonante. Piccoli ritardi sul lavoro.

Oroscopo del giorno e domani degli ultimi segni: bene l’amore per l’Acquario

Infine come trascorreranno oggi e domani gli ultimi segni secondo l’oroscopo di oggi e domani?

SAGITTARIO: importanti i rapporti in questo periodo. Periodo di grande recupero professionale. Domani ci saranno grandi emozioni da vivere. Vorrebbero cambiare qualcosa sul lavoro.

CAPRICORNO: proteggono chi amano. Momento di stress sul lavoro. Domani bene i sentimenti. Possono fare qualcosa di più sul lavoro.

ACQUARIO: buone opportunità in amore. Ci sono più discussioni che altro. Domani dovranno fare l’impossibile in amore. Venere tornerà presto favorevole.

PESCI: momento importante per le coppie. Il lavoro è attualmente tutto in divenire. Domani amore favorevole. Non va molto bene per quanto riguarda la sfera professionale.