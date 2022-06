Oroscopo del giorno e domani, 26-27 giugno: le previsioni di Paolo Fox

Oroscopo di domenica 26 e lunedì 27 giugno per i primi quattro segni

Ecco qui le previsioni del giorno e domani secondo l’astrologo per eccellenza che tornerà in onda a partire da settembre:

ARIETE: Luna e Venere favorevoli. Qualcosa è rimasto in sospeso. Domani bella energia in amore. Possibilità di recupero sul lavoro.

TORO: periodo sentimentale importante. Potrebbero ribellarsi sul lavoro. Domani buone stelle per l’amore. Periodo importante sul lavoro.

GEMELLI: qualcosa non andrà per il verso giusto. Potrebbe cambiare qualcosa sul lavoro. Domani sentimenti da non perdere di vista. Qualcosa di importante sul lavoro succederà.

CANCRO: metteranno le cose in chiaro sia in amore sia sul lavoro. Domani Luna nel segno. Attenzione agli investimenti.

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro-fortuna: cosa succederà agli altri segni?

Si prosegue con Paolo Fox e il suo oroscopo del 26-27 giugno per gli altri segni dello zodiaco, senza mai dimenticare le previsioni della settimana prossima segno per segno:

LEONE: Luna favorevole e Venere che può regalare grandi emozioni. Bella marcia sul lavoro. Domani amore molto attivo. Non bisogna fare scelte azzardate.

VERGINE: le opposizioni sul lavoro non ci saranno più. Domenica strana in amore. Domani Venere in aspetto critico. Non è in arrivo una proposta nuova.

BILANCIA: Luna favorevole. Cautela sul lavoro, lo consiglia Giove e Marte. Domani interessante in amore. Tensione nervosa.

SCORPIONE: qualcosa in più grazie alle stelle. Periodo buono. Domani incomprensioni sentimentali in atto. Ci sono troppe spese.

Previsioni dello zodiaco secondo Paolo Fox: l’oroscopo del giorno e domani

Infine le previsioni di oggi e domani secondo l’astrologo che, con il suo Stellare, svela cosa succederà in amore, sul lavoro e per quel che concerne la fortuna negli incontri:

SAGITTARIO: Luna in opposizione. Meglio evitare i conflitti. Domani non devono cedere alle provocazioni. Possono portare avanti dei progetti.

CAPRICORNO: potranno fare qualcosa in più in amore. Vorrebbero fare cose nuove. Domani devono evitare che il lavoro vada a inficiare l’amore. Serata positiva.

ACQUARIO: Saturno nel segno che aiuta nel lavoro. Bene le emozioni. Domani nuovi rapporti interessanti. Periodo difficile sul lavoro.

PESCI: sarà facile discutere con qualcuno. Lavoro sottotono. Domani partono sfavoriti in amore. I nati sotto questo segno possono mettersi in gioco per quanto riguarda la sfera professionale.