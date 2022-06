Oroscopo oggi e domani, Paolo Fox: le previsioni del 23 e 24 giugno

Paolo Fox, cosa dicono le stelle? Ecco le previsioni per i primi segni

Cosa succederà al primo gruppo di quattro segni dello zodiaco? Scopriamolo con l’oroscopo di oggi e domani del suo Stellare:

ARIETE: dubbi in amore, ma buon cielo per la sfera professionale. Domani l’amore potrà nascere senza rimpianti. Contatti con altre città favoriti.

TORO: è il momento di parlare di amore. Potranno ottenere grandi risultati. Domani Luna nel segno. Momento importante per fare richieste di lavoro.

GEMELLI: nuovi orizzonti si spalancano di fronte a loro. Buoni contatti sul lavoro. Domani situazione sentimentale utile per tutti. Meglio chiudere i rapporti di lavoro che non funzionano.

CANCRO: l’amore è oggi stancante. Troppe spese superflue da affrontare. Domani Luna importante. Scelta di lavoro complicata.

Oroscopo del giorno e domani per gli altri quattro segni dello zodiaco

Si prosegue con Paolo Fox e le previsioni del 23 e 24 giugno per gli altri quattro segni zodiacali:

LEONE: la rabbia potrebbe coglierli facilmente. Evitare persone ambigue sul lavoro. Domani potrebbero essere esausti. Avranno una marcia in più sul lavoro.

VERGINE: interessante la situazione sentimentale. Molti preparano un progetto di lavoro. Domani bene gli incontri d’amore. Sono agitati in questo periodo.

BILANCIA: in amore si recupera. Meglio evitare polemiche sul lavoro. Domani potranno vivere qualcosa in più in amore. Sono in crisi sul lavoro.

SCORPIONE: c’è da superare una tensione sentimentale. Evitare i conflitti a tutti i costi. Domani meglio evitare i conflitti. I problemi non si risolvono facilmente.

Previsioni del 23 e 24 giugno: oroscopo per amore, lavoro e fortuna negli incontri

Infine gli ultimi segni secondo l’oroscopo di Paolo Fox tenendo presente di amore, lavoro e fortuna negli incontri:

SAGITTARIO: Venere in opposizione che consiglia prudenza. Contrasti sul lavoro. Domani se c’è un problema si potrà risolvere. Potrebbero fare scelte sbagliate.

CAPRICORNO: amore confuso, ma possono iniziare un nuovo progetto. Domani ansia per questioni di lavoro e di soldi. Non è il caso di cambiare lavoro.

ACQUARIO: in arrivo delle buone novità sul lavoro. Stelle importanti. Domani attenzione ai pensieri negativi. C’è da valutare un cambiamento sul lavoro.

PESCI: devono stare attenti in amore, soprattutto ai dettagli. Richieste sul lavoro. Domani amore snervante. Potrebbero discutere di questioni banali.