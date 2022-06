Oroscopo Paolo Fox del giorno e domani (22-23 giugno): previsioni amore-lavoro

Scritto da Denis Bocca , il Giugno 22, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo di oggi e domani: cosa succederà ai primi quattro segni dello zodiaco

Tratte dallo Stellare di Paolo Fox, ecco le previsioni del 22-23 giugno per i primi quattro segni, come sempre:

ARIETE: grandi progetti in arrivo e bell’oroscopo sul lavoro. Domani ci saranno dubbi in amore. Buon cielo per la sfera professionale.

TORO: giornata aiuta a vivere anche un fine settimana ottimo. Rivincita sul lavoro. Domani arriverà il momento di parlare di amore. Potranno ottenere grandi risultati.

GEMELLI: Luna favorevole e per le coppie è il momento della verità. Non possono ottenere tutto ciò che desiderano. Domani apriranno il cuore a nuovi orizzonti. Buoni contatti sul lavoro.

CANCRO: agitazione in amore e chi inizia un lavoro adesso, potrebbe cambiarlo subito. Domani amore stancante. Troppe spese superflue da affrontare.

Previsioni segno per segno: l’oroscopo di Paolo Fox del 22-23 giugno

Si prosegue con l’oroscopo di oggi e domani sempre secondo l’astrologo per eccellenza:

LEONE: devono affrontare una breve crisi d’amore. Favorite le buone idee. Domani potrebbero arrabbiarsi facilmente. Evitare persone ambigue sul lavoro.

VERGINE: discorso delicato da affrontare, ma occhio a Mercurio dissonante. Domani situazione sentimentale interessante. Molti preparano un progetto di lavoro.

BILANCIA: in amore ci vuole prudenza anche perché è un periodo di stanchezza per colpa del lavoro. Domani si recupera in amore. Meglio evitare polemiche sul lavoro.

SCORPIONE: favorevole la situazione astrologica di oggi. Devono risolvere tutto in fretta. Domani tensione sentimentale da superare. Evitare i conflitti a tutti i costi.

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro-fortuna: cosa dicono le stelle di oggi e domani

E le stelle di oggi e domani cosa dicono secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Scopriamolo con gli ultimi quattro segni dello zodiaco:

SAGITTARIO: in amore possono contare su qualche emozione in più. Chi vuole portare avanti un progetto non può fermarsi ora. Domani Venere opposta chiede prudenza. Contrasti sul lavoro.

CAPRICORNO: giornata giusta per discutere? Proprio no. Buone intuizioni per il futuro. Domani confuso, ma possono iniziare un nuovo progetto.

ACQUARIO: le relazioni sono favorite. Situazione professionale convincente. Domani buone novità professionali in arrivo. Stelle importanti.

PESCI: Venere interessante. Per qualche novità sono preoccupati. Domani amore attento ai dettagli. Richieste sul lavoro.