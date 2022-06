Oroscopo Paolo Fox oggi e domani, 1-2 giugno: le previsioni di inizio mese

Scritto da Denis Bocca , il Giugno 1, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo di inizio mese: cosa dicono le previsioni del 1-2 giugno

Stando alle previsioni del giorno e domani dell’astrologo per eccellenza, vediamo quali saranno i segni più fortunati:

ARIETE: le cose da fare sono tante e finiscono per avere poco tempo per l’amore. Domani cambiamenti, ma anche belle emozioni dopo una fase di silenzio.

TORO: Mercurio e Venere nel segno. La situazione sentimentale tendo a loro favore. Domani giornata interessante in arrivo per la vita di coppia. Possono risolvere un problema.

GEMELLI: si rischiara il cielo e di conseguenza l’oroscopo è più chiaro. Saturno favorevole. Domani dovranno essere più chiari in amore. Cielo fortunato.

CANCRO: potrebbero rivedere alcune scelte passate. Non si sentono molto sicuri. Domani sentono un peso nella loro vita che riguarda una relazione passata.

Paolo Fox svela le previsioni del giorno e domani per il secondo gruppo di segni

Qui di seguito Paolo Fox parla delle sue previsioni del 1 e 2 giugno per il secondo gruppo di segni:

LEONE: il successo non mancherà. Attenzione solo a Venere contraria. Domani potranno sentirsi stanchi e nervosi. Non devono arrabbiarsi con gli altri.

VERGINE: Venere favorevole, possono buttarsi in una storia. Attenzione solo alle interferenze. Domani dovranno chiarire qualcosa rimasto in sospeso. C’è un bel recupero.

BILANCIA: non saranno propensi a vivere nuovi amori. Non sono molto al top. Domani tutto cambia nella vita di coppia. C’è chi starà un po’ male.

SCORPIONE: amori messi in discussione a causa di Venere opposta. Attenzione allo stress. Domani potrebbero decidere di starsene per conto loro. Crisi da superare.

Le previsioni di Paolo Fox: oroscopo positivo per i nati sotto il segno del Sagittario

Quali saranno i segni più fortunati secondo l’oroscopo di inizio mese dell’astrologo di Rai2? Scopriamolo con le sue previsioni di oggi tratte da DiPiù Tv:

SAGITTARIO: andrà molto bene una storia d’amore. Rapporti sottoposti a revisione. Domani potrebbero perdere di vista una storia. Devono concedersi un paio di giorni di passione.

CAPRICORNO: non saranno disposti a tollerare dei rifiuti. Grande revisione nella loro vita. Domani Venere non è più in opposizione. Prudenza con certe persone.

ACQUARIO: potranno arrivare grandi emozioni. Ci vuole calma sul lavoro. Domani nell’aria ci saranno delle incertezze. Attenzione alle discussioni questo fine settimana.

PESCI: situazioni che riescono a dare serenità. La fine del mese non è molto convincente. Domani c’è chi tornerà in scena dopo varie incertezze lavorative.