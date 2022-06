Paolo Fox, previsioni di oggi e domani: l’oroscopo del 15-16 giugno

Scritto da Denis Bocca , il Giugno 15, 2022 , in Oroscopo

L’oroscopo del giorno e domani per il primo gruppo di quattro segni

Tratte dallo Stellare di Paolo Fox, ecco le previsioni per i primi quattro segni dello zodiaco:

ARIETE: i nati sotto questo segno cosa desiderano davvero? Lo devono capire. Cose importanti sul lavoro. Domani piccolo litigio in amore. Soluzione sul lavoro possibile.

TORO: Luna favorevole e infatti tante cose si stanno risolvendo. Domani nuovi incontri da non sottovalutare. Possono andare avanti sul lavoro.

GEMELLI: Venere in transito positivo, anche se si sentono molto nervosi. Domani incontri fortunati, amore positivo. Idea giusta sul lavoro.

CANCRO: in amore ci sono dei dubbi e dovrebbero evitare di stancarsi troppo. Domani bene per i cuori solitari. Attenzione alle proposte vantaggiose.

Paolo Fox, cosa dicono le stelle? Ecco le previsioni degli altri segni

Vediamo quali sono i segni più fortunati e quelli sfortunati secondo l’oroscopo di oggi e domani:

LEONE: sboccia l’amore all’improvviso mentre i progetti sono già in corso. Domani amore che invita alla prudenza. Attenzione al nervosismo di Saturno.

VERGINE: Mercurio opposto e nuove proposte da non sottovalutare. Domani torna attiva la Luna, oltre a Venere. Si supera un conflitto.

BILANCIA: la giornata non va per il verso giusto. C’è molta stanchezza. Domani giornata da vivere con attenzione. Non è esclusa una proposta.

SCORPIONE: Luna porta moltissimi vantaggi in amore. Devono verificare ciò che stanno facendo. Domani grandi tensioni in corso. Situazioni da valutare con attenzione.

Previsioni del 15 e 16 giugno degli ultimi segni: rapporti importanti per il Sagittario

Infine gli ultimi segni secondo le previsioni del 15 e 16 giugno sempre secondo Paolo Fox:

SAGITTARIO: situazione astrologica promettente e infatti conviene fare progetti. Domani rapporti importanti. Periodo di grande recupero professionale.

CAPRICORNO: ci sono dei contrasti in amore e con cautela bisogna affrontare le discussioni. Domani continueranno a proteggere coloro che amano. Momento di stress sul lavoro.

ACQUARIO: devono recuperare in amore dopo un paio di conflitti. Lieve stanchezza. Domani buone opportunità sentimentali. Ci sono più discussioni che altro.

PESCI: amore che riparte. Non devono pensare solo alla sfera professionale. Domani momento importante per le coppie. Tutto è in divenire, soprattutto il lavoro.