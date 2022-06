Oroscopo settimanale dal 29 giugno al 5 luglio: previsioni di Antonio Capitani

Oroscopo della settimana fino a martedì 5 luglio: le previsioni di Antonio Capitani

Su Vanity Fair è stato pubblicato come al solito l’oroscopo del noto astrologo, il quale ha dato le sue previsioni. Qui di seguito andiamo a vedere i primi segni dello zodiaco presi in esame.

ARIETE: nei prossimi giorni è possibile che incontriate persone non proprio piacevoli. Cercate quindi di non perdere la pazienza. Molto bene invece la passione.

LEONE: avrete sempre più voglia di buttarvi nella mischia. Cercate però di mettere un punto ai rapporti che non vi porteranno proprio da nessuna parte.

SAGITTARIO: cercherete di guadagnare maggiore autostima. Nel lavoro le cose andranno sempre meglio nei prossimi giorni. In amore invece le cose non andranno sempre per il verso giusto, ma la passione è al top.

TORO: in questo periodo sarete pragmatici come non mai. Stoppate un’amicizia che non vi farà granchè bene.

Oroscopo dei prossimi sette giorni dal 29 giugno al 5 luglio 2022 di Antonio Capitani: le previsioni segno per segno

Antonio Capitani su Vanity Fair ha poi dato le previsioni sui successivi segni dello zodiaco consultabili qui di seguito.

VERGINE: l’amore a volte è proprio cieco. Vivrete molto intensamente le vostre emozioni, ma al tempo stesso ragionerete tanto.

CAPRICORNO: coglierete ogni opportunità che vi si presenterà. Qualche problemino di troppo per quanto riguarda le vostre finanze, visto che avrete diverse spese da affrontare.

GEMELLI: nel lavoro filerà liscio come l’olio. Nei prossimi giorni è possibile che incontriate amici molto cari con cui magari progettare viaggi.

BILANCIA: in questo periodo sarete davvero molto perspicaci, ma attenzione a non perdere troppo la pazienza.

Oroscopo settimanale di Antonio Capitani fino al 5 luglio: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

L’astrologo ha poi concluso il suo oroscopo su Vanity Fair dando le previsioni sull’amore, sul lavoro e sulla fortuna sugli ultimi segni dello zodiaco ancora da prendere in considerazione (QUI per leggere l’oroscopo di una settimana fa).

ACQUARIO: dopo un periodo non particolarmente fortunato finalmente arriverà la tanto attesa svolta nella vostra vita. Benissimo il lavoro.

CANCRO: sarete molto fantasiosi in questo periodo. Cercate di tenere gli occhi sempre aperti non dando fiducia a tutte le persone che da qui in poi conoscerete.

SCORPIONE: è un periodo in cui siete un po’ troppo cupi. Non è il periodo giusto per innamorarvi, ma la passione non è mai stata al top come in questi giorni.

PESCI: nei prossimi giorni sarà molto utile per voi cambiare e rinnovare. Rilassatevi il più possibile se potete.