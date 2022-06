Pamela Prati, il lutto devastante e il ritorno in tv: Tale e Quale o GF Vip?

Ritorno in televisione dopo il dramma privato per l’ex stella del Bagaglino? Le ipotesi

Si è parlato più volte recentemente di un possibile ritorno in tv di Pamela Prati che, stando alle indiscrezioni circolate su vari blog e testate giornalistiche, potrebbe trovarsi divisa tra Mediaset e Rai, come spieghiamo meglio più avanti. Lavoro a parte, è di un paio di giorni fa, purtroppo, la notizia di un terribile lutto che ha avuto in famiglia: suo nipote è morto prematuramente. Apprendiamo da Il Fatto Quotidiano che Pamela ha annunciato la tragedia sui social, scrivendo: “Non è naturale che una mamma seppellisca il figlio, tu avevi ancora tanto da vivere…”. Non conosciamo il nome del ragazzo, né la causa della morte: ciò che si sa è che era il figlio della sorella.

Lo struggente messaggio per il nipote: “Amore di zia, te ne sei andato per sempre…”

Al nipote Pamela Prati ha dedicato il seguente messaggio nelle storie sui social: “Te ne sei andato per sempre, amore di zia. Siamo devastati dal dolore”. Ha poi ringraziato tutti coloro che hanno inviato le condoglianze sia a lei che alla sorella. Vediamo di seguito una foto del post d’addio, al termine del quale Pamela ha scritto: “Oggi il mio cuore si è spezzato totalmente togliendomi del tutto il respiro […] Non riesco ad aggiungere altro”. Ha concluso con bellissime parole dicendo che coloro che amiamo e che abbiamo perso non sono più dov’erano, ma si trovano ovunque noi siamo. “Il mio amore ti raggiungerà per l’eternità” ha scritto alla fine del lungo e toccante messaggio.



Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show: le ipotesi sul suo ritorno in televisione

Privato a parte, come abbiamo anticipato nel primo paragrafo, recentemente si è parlato del possibile ritorno in tv di Pamela Prati: secondo alcuni siti, infatti, potrebbe partecipare di nuovo al GF Vip, mentre per altri sarebbe in pole per far parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, dove Carlo Conti la vorrebbe fortemente. Al momento si tratta solo di indiscrezioni e non c’è nulla di certo: sicuramente da qui a fine estate si saprà con sicurezza se e quale programma farà.