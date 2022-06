Paolo Fox, oroscopo settimana prossima: previsioni dal 20 al 24 giugno

Scritto da Emanuele Fiocca , il Giugno 18, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni zodiacali da lunedì a venerdì della settimana prossima dei primi quattro segni

Abbiamo già parlato degli astri di questo weekend perciò, sempre dall’ultimo numero di DiPiùTV, riveliamo alcune indicazioni sull’oroscopo settimanale da lunedì 20 a venerdì 24 giugno 2022, iniziano dai primi quattro segni e proseguendo poi con i rimanenti otto.

ARIETE: Giove favorevole ora premia le coppie che vogliono avere un figlio, mentre nel lavoro sono in arrivo interessanti richieste;

TORO: continua una bella passionalità nelle relazioni nate da poco, mentre nel settore della professione si è in una fase di recupero;

GEMELLI: possono arrivare nuove conoscenze, frequentazioni piacevoli e amicizie che diventano qualcosa di più; nel lavoro va tutto a gonfie vele;

CANCRO: nella giornata di martedì non è esclusa qualche polemica per chi è single, mentre nel lavoro bisognerà fare attenzione giovedì.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni settimanali del secondo gruppo di segni dello zodiaco

Vediamo adesso, invece, l’oroscopo della settimana prossima di altri quattro segni, ricordando che l’astrologo de I Fatti Vostri ha svelato, sempre sulla rivista citata prima, anche le previsioni di questo weekend.

LEONE: chi è single desidera piccole trasgressioni, mentre nelle coppie parlare chiaro ora aiuta; nel lavoro potrebbe arrivare un piccolo rimborso;

VERGINE: giornate difficili quelle di lunedì e martedì; nel campo della professione ora è il momento di parlare con una persona che conta;

BILANCIA: momento di fatica e tensione per i single, mentre le coppie possono trovarsi a dover affrontare dispute tra parenti; nel lavoro ci si sta impegnando molto ultimamente;

SCORPIONE: in amore chi ha superato l’opposizione di Venere ora sta finalmente meglio; nel lavoro chi ha un’attività in proprio deve chiedere ciò che gli spetta.

Le previsioni astrologiche dal 20 al 24 giugno degli ultimi segni secondo Paolo Fox

Infine, ecco l’oroscopo settimanale dei segni rimanenti.

SAGITTARIO: i tradimenti hanno i giorni contati; i single è bene non dicano “ti amo” in questo momento; nel lavoro è in arrivo una soluzione mercoledì;

CAPRICORNO: in amore bisogna restare perserveranti in questo priodo, mentre nel lavoro tutti i nuovi progetti sono da rivedere;

ACQUARIO: discussioni nate recentemente possono essere risolte, mentre nel lavoro bisogna organizzare le idee;

PESCI: in amore meglio non tornare su vecchi discorsi, mentre nella professione bisogna intraprendere un nuovo stile.