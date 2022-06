Reazione a catena: Marco Liorni parte con il 28% e il ricordo di Lucia Menghini

Gli ascolti dell’esordio di Reazione a catena 2022, al via con il ricordo della concorrente scomparsa in Giordania

E’ iniziata ieri, lunedì 6 giugno, la nuova edizione del gioco che rinfresca la mente, condotto da Marco Liorni per la quarta estate consecutiva. Un debutto, quello di quest’anno, particolarmente premiato dagli ascolti: a seguire il primo appuntamento (che ha visto il conduttore ricordare, nel breve collegamento fatto con Estate in diretta, Lucia Menghini, la concorrente delle Pignolette che ha partecipato nella scorsa edizione, morta tragicamente durante una vacanza in Giordania alcune settimane fa), sono stati oltre 3milioni e mezzo di telespettatori, con uno share arrivato a più di 27 punti e mezzo, come spieghiamo meglio nel prossimo paragrafo.

Reazione a catena 2022 e gli ascolti della prima puntata: ecco i dati auditel di ieri, lunedì 6 giugno

Nel dettaglio, come riportato da Blogo, ogni giorno puntualissimo nella pubblicazione dei dati auditel dei programmi Rai, Mediaset e non solo, trasmessi il giorno prima, nel primo segmento, dal titolo L’intesa vincente, a seguire il gioco sono stati 2milioni 380mila telespettatori, con uno share arrivato al 24.53%; risultati ancora più alti nel segmento successivo, che ha registrato una media di 3milioni 528mila spettatori con il 27.66% di share. Insomma, è partita col botto la nuova stagione del quiz che, lo ricordiamo, quest’anno farà compagnia al pubblico per cinque lunghi mesi, andando in onda fino alla fine di ottobre, cosa mai successa prima.

“Sarà sempre nel nostro cuore”, il ricordo di Lucia Menghini prima della puntata di ieri

Come già accennato, nel collegamento fatto con Estate in diretta prima dell’inizio della puntata di Reazione a catena di ieri, il padrone di casa Marco Liorni ha espresso un pensiero per Lucia Menghini, affermando di voler dedicare a lei la trasmissione. “E’ nei cuori di tutti noi” ha asserito, tra gli applausi del pubblico. Lucia è scomparsa tragicamente all’età di 31 anni, nel mese di aprile, in seguito al ribaltamento del mezzo che aveva noleggiato con le amiche in Giordania, durante una vacanza.