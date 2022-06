Reazione a catena, vittoria amara: le Piante Grasse via (quasi) a mani vuote

Vinte solo poche centinaia di euro dai campioni in carica nel programma di Marco Liorni

E’ terminata con la vittoria delle Piante Grasse la puntata di Reazione a catena di oggi, domenica 19 giugno 2022 ma, non essendo andati benissimo al gioco dell’ultima catena, i campioni in carica sono andati via con una cifra bassa: per loro, infatti, meno di 1.000€ (821€ per l’esattezza). Tuttavia, lo ricordiamo, due sere fa hanno trionfato portando a casa oltre 11.000€ e spodestando i Tre Gemelli, quindi il malloppo per loro è comunque abbastanza ricco e chissà che nelle prossime puntate non aumenti ancora.

Un’altra vittoria per i nuovi campioni in carica nel gioco che rinfresca la mente di Rai1

Partendo da ‘FISSO’ e ‘CASCO’, rispettivamente primo e terzo elemento (che hanno scelto di acquistare, accettando quindi il dimezzamento dei circa 1.700€ con i quali erano arrivati allo step conclusivo dell’ultimo gioco), Cesare, Chiara e Isabella, con ‘PE_______E’ come base della parola, hanno dato ‘PERMANENTE’ come risposta. Sono seguiti alcuni attimi nei quali sono rimasti con il fiato sospeso poichè Marco Liorni (che in un’intervista uscita in questi giorni ha raccontato un episodio del suo passato sempre tenuto nascosto) ha detto loro: “Avete preso una decisione pesante… e pesante è stata tutta la catena”. Chiara, quindi, ha temuto che la parola corretta fosse ‘PESANTE’, ma ecco arrivato il colpo di scena: la risposta vincente era proprio quella da loro data, cioè ‘PERMANENTE’.

All’intesa vincente le Piante Grasse hanno battuto le Notti in Bianco

Dopo la trionfante intesa vincente dell’altro ieri, con la quale hanno battuto i Tre Gemelli, campioni per una settimana esatta, le Piante Grasse nella puntata andata in onda oggi di Reazione a catena hanno dovuto fare i conti con le Notti in Bianco, avversari altrettanto temibili ma che non sono riusciti a strappare loro il titolo di campioni.