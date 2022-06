Palinsesti Mediaset 2022/2023: come sarà lo show musicale di Renato Zero

Renato Zero sbarca sulle reti Mediaset: in arrivo uno show tutto suo

Iniziano a trapelare alcune anticipazioni riguardo alla nuova stagione televisiva. E per quanto riguarda le reti Mediaset si punterà ancora una volta sulla musica, dopo alcuni esperimenti degli anni scorsi, alcuni molto ben riusciti e altre scommesse perse. Dopo il grande show celebrativo D’Iva dello scorso anno, in cui Iva Zanicchi ha intrattenuto il pubblico per un doppio appuntamento nei prossimi mesi sarà la volta di Renato Zero. Mediaset ha infatti deciso di affidare al cantautore un format tutto suo. Il cantante, per festeggiare nel migliore dei modi i suoi 55 anni di carriera, darà il via ad una serie di concerti dal nome Zero Settanta. Il periodo stabilito è quello del prossimo autunno, che coinciderà appunto con la messa in onda sui molto probabilmente su Canale Cinque. Uno show musicale, che secondo quanto raccolto da Blogo, verrà proiettato sul piccolo schermo negli appuntamenti romani.

Quante saranno le puntate del concerto visibili in tv?

Sempre secondo le informazioni di TvBlog.it, saranno due i concerti trasmessi sul piccolo schermo di Renato Zero. Con tutta probabilità il pubblico avrà la possibilità di gustarsi il doppio appuntamento di Roma al Circo Massimo, cornice super suggestiva e capace di ospitare migliaia di persone, tra gli innumerevoli fan dell’artista romano che sfoggerà tutti i brani più amati del suo vasto repertorio. E Zero sarà certamente capace di adattare i suoi concerti live a prodotti destinati alla tv, vista anche la grande esperienza televisiva, come gli anni indimenticabili di Fantastico sul piccolo schermo.

Mediaset rilancia con la musica, ma si ripartirà dai reality

Renato Zero si esibirà in alcune date di settembre nei mega concerti previsti a Roma, che subito dopo verranno portati in tv, verosimilmente verso ottobre. A dare il La alla stagione televisiva saranno però ancora una volta i reality, che faranno da apripista all’annata di spettacolo, come al solito con qualche cantante pronto a mettersi in gioco. Più nello specifico sarà il GF Vip di Signorini ad aprire le danze televisive, con un’artista e collega di Zero pronta a varcare la porta rossa di Cinecittà.