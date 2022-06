Roberta Capua sfiora le lacrime a Estate in diretta: “Storia dolorosissima”

La conduttrice di Estate in diretta commenta i funerali di Elena Del Pozzo: “Storia che ha colpito tutti”

E’ iniziata con silenzio, senza nessuna musica né sorrisi, la nuova puntata della trasmissione di Rai1. In studio solo loro, i conduttori, Roberta Capua e Gianluca Semprini, ed uno schermo in diretta dalla Cattedrale di Catania. Qui, dalle 17:00 circa, si sono svolti i funerali della piccola Elena, la bambina di Mascalucia (Catania) uccisa dalla madre in maniera atroce. Una vicenda che ha scosso particolarmente la conduttrice di Rai1 che in questi giorni, ogni volta che ha toccato l’argomento, è apparsa provata e in difficoltà. Ed anche oggi, commentando ancora una volta la vicenda, Roberta con la voce tremante ha detto:

“E’ una storia dolorosissima che ci ha colpito tutti”.

Roberta Capua alla ricerca di risposte dallo psichiatra: “Com’è possibile?”

Oltre a seguire i funerali di Elena Del Pozzo, in diretta da Catania, i due conduttori hanno avuto ospite in collegamento lo psichiatra Raffaele Morelli. Più volte la conduttrice di Estate in diretta, sconvolta da una notizia, ha posto domande nella speranza di riuscire a trovare risposte che forse però non ci sono.

“Com’è possibile che una mamma possa architettare e portare a termine una cosa come questa?”

ha chiesto Roberta al dottore. Oltre alla Capua anche Gianluca Semprini è apparso ancora una volta provato dalla vicenda.

“I bambini non devono essere contesi dai grandi”, il messaggio della conduttrice a Estate in diretta

Grazie alla diretta fornita dalla Diocesi di Catania il pubblico di Rai1 ha potuto ascoltare tutta la funzione e le parole dell’arcivescovo Luigi Renna. Quest’ultimo ha lanciato un messaggio agli adulti invitandoli a non seminare odio, rabbia e violenza davanti ai bambini o mettendo in mezzo loro perché poi sono quelli che pagano le conseguenze. Dai bambini, invece, gli adulti devono soltanto imparare vista la loro purezza e incapacità di fare del male. Anche Roberta Capua in studio, dopo queste parole, ha voluto lanciare un messaggio:

“La bambina era contesa, ma i bambini non devono essere contesi dai grandi”.

Immagini emozionanti, infine, quelle del papà della piccola che si è avvicinato alla bara bianca con commozione.