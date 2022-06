Roberta Capua e Gianluca Semprini lanciano l’allarme: “C’è odore di fumo”

I conduttori di Estate in diretta seguono la vicenda dell’incendio di Roma: “Immagini pesanti”

E’ iniziata una nuova settimana per Roberta Capua e Gianluca Semprini che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, aggiornano il pubblico di Rai1 alle 17:20 su cronaca, attualità e argomenti più leggeri. E proprio in apertura di puntata la conduttrice ha parlato del caldo record che sta irrompendo sull’Italia in questi giorni. Un caldo che inevitabilmente porta a dover prestare la massima attenzione agli incendi. Ed oggi proprio a Roma si è verificato l’incendio più grave. Mostrando una nube di fumo nero intenso che ha colpito la zona Aurelia Gianluca Semprini ha così commentato:

“Guardate queste immagini pesanti. Si stanno alimentando altri roghi e l’incendio ha coinvolto un deposito di bombole di gpl e da qui probabilmente è arrivata l’intossicazione di 35 persone. Si sente odore di fumo in tutta Roma”.

Gianluca Semprini e la rivelazione durante la puntata: “Abbiamo aperto le finestre perché si sente fino a qui”

Stando a quanto spiegato dal conduttore di Estate in diretta la puzza di fumo si è estesa ovunque a Roma. Queste le sue parole:

“Abbiamo aperto le finestre perché si sente fino a qua”.

Gianluca ha poi aggiunto che l’incendio avrebbe coinvolto anche un certo estivo. Il gestore, però, successivamente intervistato dall’inviata della trasmissione di Rai1, è riuscito ad allontanare i bambini presenti. Capendo la gravità della situazione l’uomo ha caricato circa 30 bambini su 3 macchine per metterli in salvo. La sua paura più grande, come ha spiegato lui stesso, è che i piccoli potessero intossicarsi.

“Aria irrespirabile”, il duro bilancio dei conduttori di Estate in diretta

Buona parte della puntata del programma di Rai1 è stata dedicata all’incendio avvenuto a Roma aggiornando costantemente il pubblico da casa. Dopo aver commentato una storia di dolore Roberta Capua insieme al collega hanno spiegato che il forte vento avrebbe fatto divampare l’incendio a partire da alcuni roghi. Inoltre come precisato in seguito da Gianluca Semprini incendi importanti si stanno verificando in tutta Italia. Per quanto riguarda la situazione di Roma il conduttore ha aggiunto: