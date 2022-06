Roberta Capua Gianluca Semprini: un famoso collega rompe il silenzio e…

Scritto da Emanuele Fiocca , il Giugno 13, 2022 , in Personaggi Tv

Maurizio Costanzo dice la sua sulla coppia alla conduzione di Estate in diretta

Si parla anche di Gianluca Semprini e Roberta Capua sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo, uscito in edicola qualche giorno fa. Nello specifico, nella rubrica dedicata alla sua posta, Maurizio Costanzo ha risposto ad una lettrice della rivista, nonché telespettatrice di Estate in diretta, spendendo bellissime parole nei confronti di Roberta ma anche di Gianluca.

Ho sempre apprezzato il suo garbo: la Capua sa essere leggera mantenendo uno stile adatto a Rai1

ha dichiarato il marito di Maria De Filippi, ricordando di aver lavorato con Roberta Capua ai tempi di Buona Domenica, su Canale5. “La conosco molto bene” ha ammesso inoltre.

“Spero possa continuare”, l’augurio di Costanzo alla conduttrice di Estate in diretta

Maurizio, sempre rispondendo alla lettrice di Nuovo, ossia la signora Maria da Salerno, ha asserito di augurarsi che Roberta Capua possa continuare a lavorare come adesso: “Quando facevamo insieme Buona Domenica avevo capito che poteva dare un gran contributo alla televisione e spero possa continuare così, arrivando su palchi sempre più prestigiosi” ha dichiarato, mentre la telespettatrice ha detto di apprezzare molto il suo stile sobrio, il suo sorriso e la sua capacità di alleggerire l’atmosfera, dicendosi inoltre convinta che Gianluca Semprini sia perfetto accanto a lei.

Gianluca Semprini e le parole di Maurizio Costanzo: “A Estate in diretta porta l’esperienza del cronista”

Costanzo nella sua rubrica ha parlato anche del volto maschile della trasmissione del pomeriggio estivo di Rai1, Gianluca Semprini (che in un’intervista uscita oggi ha fatto una confessione inaspettata): “Porta nel programma l’esperienzza del cronista e sa come trattare argomenti e casi delicati” ha asserito. Maurizio ha completato la sua risposta alla lettrice della rivista menzionata nel primo paragrafo dicendo di ritenere che Roberta e Gianluca siano perfetti insieme perchè si compensano a vicenda: “Si completano alla perfezione stando insieme, perciò faccio a tutti e due i miei complimenti” sono state le sue parole. Ricordiamo che questa è la seconda edizione di Estate in diretta affidata a loro, già padroni di casa nella bella stagione del 2021.