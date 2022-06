Roberta Capua, retroscena mai svelato su Miss Italia: “Rischioso perché…”

La conduttrice torna a parlare della vittoria a Miss Italia: “E’ stato rischioso perché non avevo mai calcato le scene”

Adesso Roberta Capua è una delle conduttrici più affermate della tv. Il merito di una carriera così prestigiosa è dovuto anche al gran successo del 1986, quando una ragazza stupenda e al debutto in tv viene eletta Miss Italia. Roberta, a 36 anni da quello storico successo è tornata a parlarne ai microfoni del settimanale Intimità, dove ha svelato anche un retroscena a sorpresa, spiegando come in realtà quella grande partecipazione nel concorso di bellezza più importante in Italia avrebbe potuto avere anche dei risvolti differenti per l’attuale conduttrice di Estate in diretta:

Avevo vinto da pochi giorni Miss Italia e non avevo mai fatto nulla nello spettacolo, non avevo mai calcato le scene. Fu rischioso, rivedendomi mi faccio tenerezza e non immaginavo che questa esperienza mi avrebbe cambiato la vita

Roberta Capua commenta il successo di Estate in diretta: “Voglio dare una notizia definitiva”

Quest’anno come lo scorso, Roberta Capua ha ripreso il timone della fascia pomeridiana di Rai1 dal lunedì al venerdì, dove con il collega Gianluca Semprini sostituisce le ferie di Alberto Matano. La ex Miss Italia è infatti la padrona di casa di Estate in diretta, programma che intrattiene una larga fetta di telespettatori con aggiornamenti di cronaca e interventi. Il più grande desiderio per questa edizione è quello di poter dare due notizie che tutti aspettiamo con ansia: “Vorrei dare la fine definitiva della pandemia e della guerra in Ucraina” – ha confessato la Capua alla rivista Intimità – .

La grande novità nella vita della presentatrice: “Fare un figlio mi ha completata”

La bellissima presentatrice di Estate in diretta, nel corso di una intervista al settimanale Intimità, ha preso la parola anche su temi più personali, come la maternità. Dopo aver dato un drammatico annuncio nei giorni scorsi su una bambina, la conduttrice ha raccontato il rapporto con il figlio Leonardo, arrivato non in età giovanissima ma che è stato comunque capace di scompigliare le carte nella vita di Roberta: “Fare un figlio mi ha completata, ti cambia le priorità e gli scenari”.