Roberta Morise rompe il silenzio: “Giulio mi ha tradito e ho capito che…”

La conduttrice conferma il tradimento dell’ex fidanzato: “Adesso ho capito che devo essere meno buona”

Un momento così positivo dal punto di vista professionale Roberta Morise forse avrebbe faticato anche ad immaginarlo. Tutto all’improvviso, la conduttrice e reduce dall’esperienza all’Isola dei famosi da poche settimane è sbarcata al timone di Camper su Rai1, ereditando per la fascia estiva il posto di Antonella Clerici e il suo E’ sempre mezzogiorno. Con lei l’amico Tinto, suo compagno di viaggio in questa avventura, nella quale la Morise cerca anche di tenere la testa occupata dal lato sentimentale. Se le cose infatti vanno bene lavorativamente parlando Roberta è stata più sfortunata in amore di recente e nel corso di una intervista al settimanale Confidenze ha ammesso:

Da parte di Giulio è arrivato un tradimento, non lo voglio commentare ma ho capito che devo essere un po’ meno buona

le parole dell’ex naufraga alla rivista che ha confermato le notizie circolate negli ultimi tempi.

Roberta Morise e il retroscena su Camper: “Mi impegna moltissimo”

Anche se fai la conduttrice e lavori in tv, uno dei mestieri più affascinati dall’esterno, non sei immune a stanchezza, pressione e tanto sudore. La stessa conduttrice calabrese ha raccontato parlando alla rivista Confidenze che essere approdata alla guida di Camper su Rai1 è un grandissimo motivo di orgoglio e il raggiungimento di un traguardo molto importante, ma allo stesso tempo sono richiesti dei sacrifici: “Camper mi impegna molto – ha spiegato Roberta al settimanale – , per esempio fino al 9 settembre non potrò pensare alle vacanze e potrò farlo solo alla fine dell’estate”.

Il ricordo commovente della presentatrice nella trasmissione

Proprio al timone del format di RaiUno Roberta Morise ha già vissuto dei momenti dall’alto tasso emotivo. Come quando in una delle puntate si è ritrovata davanti un ricordo risalente alle nozze dei genitori, tema che tocca sempre in maniera particolare la presentatrice che ha perso il papà quando aveva solo 48 anni. In una delle puntate di Camper di questi giorni la conduttrice di Crotone è scoppiata in lacrime durante un servizio trasmesso da Assisi, davanti alla chiesa nella quale è stato celebrato il matrimonio tra i genitori.