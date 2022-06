Roberta Morise non ce l’ha fatta a trattenere le lacrime: “I miei genitori…”

Camper, commozione in diretta per la conduttrice: “I miei genitori si sono sposati in quella chiesa”

Ultima puntata settimanale di Camper oggi, venerdì 24 giugno 2022, come sempre con la conduzione di Tinto e Roberta Morise, in onda all’ora di pranzo su Rai1. Tante le tappe del viaggio virtuale odierno, tra cui la Calabria, precisamente la cittadina di Paola, città di San Francesco. Proprio da lì l’inviato Francesco Gasparri ha fatto una domanda ai due conduttori, chiedendo: “Qual è il giorno in cui si festeggia San Francesco di Paola e in quale giorno si festeggia invece San Francesco d’Assisi?”. Colti alla sprovvista, né Tinto né Roberta hanno saputo rispondere, venendo bacchettati dall’inviato che ha detto loro: “San Francesco di Paola si festeggia il 2 aprile mentre la festa di San Francesco d’Assisi è il 4 ottobre”. Un po’ imbarazzata, la Morise è scoppiata in lacrime spiegando:

Ti ascoltavo e non ti ascoltavo. Sono commossa perchè in quel santuario si sono spostati i miei genitori.

“Faccio sempre la figura di quella che si commuove”, la battuta della conduttrice di Camper

Con gli occhi lucidi, Roberta Morise ha poi sdrammatizzato dicendo: “Lo so, faccio la figura di quella che si commuove sempre. Ora mi sono emozionata per il motivo che ho spiegato”. Avendo, comunque, colto impreprati i conduttori sulle feste dei due santi, l’inviato dalla città situata sulla costa tirrenica cosentina ha precisato: “Questo dimostra che le domande che faccio non sono preparate, Tinto e Roberta non le sanno mai in anticipo”. Chiuso il collegamento, Tinto, prendendo la parola dallo studio ha detto:

Mandiamo un abbraccio e un bacio alla terra di Roberta, la Calabria!

E proprio vedendo alcune immagini live della sua terra, o meglio, proprio della sua città, Cirò Marina, che si trova sulla costa ionica crotonese, la conduttrice si è commossa anche l’altro ieri.

Tinto e Roberta Morise a cena insieme? La proposta all’inizio della diretta di oggi

All’inizio della puntata Tinto ha invece invitato scherzosamente a cena, durante il fine settimana, Roberta, che ha risposto: “E’ la prima volta che mi inviti”, mentre nell’appuntamento di ieri a fare una proposta è stata Elisa Silvestrin, questa settimana inviata nel Trentino Alto Adige, la quale ha azzardato: “Facciamo Camper anche d’inverno”.