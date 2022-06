Camper in onda anche d’inverno? L’azzardo fatto a Roberta Morise e Tinto

L’inaspettata proposta fatta da Elisa Silvestrin: “Facciamo Camper anche d’inverno?”

Continua il ‘viaggio televisivo’, chiamiamolo così, del programma del mezzogiorno estivo di Rai1 condotto da Tinto e Roberta Morise, con Elisa Silvestrin tra gli inviati in esterna. E proprio la Silvestrin all’inizio della puntata andata in onda oggi, giovedì 23 giugno 2022, collegandosi dal Trentino Alto Adige, regione che sta facendo esplorare virtualmente al pubblico del primo canale da lunedì, ha azzardato scherzosamente una proposta, chiedendo ai conduttori in studio:

Perchè non facciamo questa trasmissione anche d’inverno?

Nessuna reazione particolare da parte di Roberta e Tinto, che si sono limitati a sorridere. Ovviamente Elisa ha spiegato anche la ragione della sua richiesta, come raccontiamo nel secondo paragrafo.

“Ecco perchè dovremmo fare Camper anche d’inverno”, la proposta di Elisa Silvestrin

“Sarebbe bello poter fare questo programma anche d’inverno. Qui a Valles (in provincia di Bolzano, NDR.) d’inverno si scia e si pratica snowboard” ha detto l’inviata.

Guarda, io sono stato campione olimpico proprio di snowboard

ha ironizzato Tinto dallo studio. Dopo la battuta, il conduttore ha ammesso: “Sciare mi piace un sacco”. Il collegamento successivo è stato fatto invece dalla Calabria, dalla zona di Rossano, non molto lontano dalla città d’origine (Cirò Marina) di Roberta Morise, che ieri si è commossa in diretta proprio rivedendo le immagini della sua terra.

Ancora tiepidi gli ascolti di Camper: meno di 1milione 200mila telespettatori per la puntata di ieri

Sono ancora bassini gli ascolti della trasmissione di Tinto e Roberta Morise: da TvBlog scopriamo infatti che la puntata andata in onda ieri è stata seguita da una media di 1milione 148mila telespettatori, con il 12.45% di share. E’ andata leggermente meglio l’altro ieri: l’appuntamento di martedì ha infatti superato quota 1milione 300mila spettatori, con una media di share di quasi 14 punti e mezzo. L’estate, comunque, è appena iniziata e il programma avrà tutto il tempo per fidelizzare con il pubblico: andrà infatti in onda, come abbiamo già scritto diverse volte, fino a venerdì 9 settembre, mentre dal lunedì successivo la linea passerà alla terza edizione di E’ sempre mezzogiorno, come sempre con la veterana Antonella Clerici alla conduzione.