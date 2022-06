Ronn Moss (Ridge di Beautiful) spiazza: “Vedo la vita in altre dimensioni”

Ronn Moss fa una confessione spiazzante: “Sono esoterico, vede le cose”

L’attore hollywoodiano celebre per aver impersonato per anni Ridge Forrester in Beautiful ha concesso una lunga intervista al settimanale Gente in cui si è raccontato tra vita privata e professionale, ha ribadito il suo amore per l’Italia, il rapporto con Lino Banfi ed i suoi prossimi progetti ma soprattutto ha spiazzato con una confessione intima sul suo modo di vedere la vita.

“La spiritualità per me è importante, anche se non in senso religioso, perché non sono credente, ma più esoterico. Perché io vedo le cose. Vedo proprio la vita in un’altra dimensione. So che non è facile da capire, ci vorrebbe una chiacchierata a parte…”

ha rivelato l’attore statunitense senza poi scendere nel dettaglio e spiegare meglio cosa intenda per altra dimensione.

Beautiful, l’ex attore di Ridge ammette: “Non mi manca per niente”

Ronn Moss deve il successo, soprattutto fuori dai confini nazionali, al suo ruolo nella soap americana, per decenni, infatti, ne è stato il protagonista prima dell’addio nel 2012. Ebbene al magazine alla domanda se gli manchi la soap opera ha ammesso categorico:

“Non mi manca per niente, assorbiva ogni istante delle mie giornate e invece io amo la libertà. Sul set di Beautiful non potevo esprimere quella parte di me. Invece mi considero una persona divertente e mi piace molto far ridere anche se non è facile.”

Insomma, l’attore dopo quasi dieci anni dall’addio alla soap non rinnega per nulla tale scelta, anzi se tornasse indietro la rifarebbe per essere più libero mentre il suo personaggio, adesso, ha il volto di un altro attore.

L’attore alla soglia dei 70 anni fa un bilancio: “Sono grato per tutto quello che ho”

Infine Ronn Moss ha concluso l’intervista facendo un bilancio sulla sua vita giunto al traguardo dei 70 anni: “Tutto cambia ma non per forza in peggio. Ho lo stesso fisico di trent’anni fa e posso fare le stesse cose? No, ma mi adatto a come sono adesso e sono grato per tutto quello che ho.” Di recente l’attore è apparso in lacrime ad Oggi è un altro giorno ricordando un’artista scomparsa.