Ronn Moss a Oggi è un altro giorno: l’incidente e le lacrime improvvise

Scritto da Liliana Morreale , il Maggio 31, 2022 , in Personaggi Tv

Oggi è un altro giorno, l’attore in lacrime per Raffaella Carrà: “Straordinaria e dolcissima”

La puntata odierna del talk di Serena Bortone si è aperta con una lunga e intensa intervista a Ronn Moss, attore noto per aver impersonato per anni Ridge Forrester nella soap Beautiful e che presto sarà al cinema insieme con il film Viaggio a sorpresa insieme a Lino Banfi. Durante la lunga chiacchierata nel talk di Rai1, l’attore ripercorrendo la sua carriera è scoppiato a piangere ricordando Raffaella Carrà:

“Avete fatto c’entro. Era una persona straordinaria, dolcissima, mi ha preso dal nulla…si stavo in una serie televisiva ma lei era di una tale umiltà, di una tale grazia eleganza, non la dimenticherò mai.”

L’attore ha conosciuto la grande artista scomparsa andando ospite in sua trasmissione anni fa. Da allora ne rimase piacevolmente colpito, confessando di avere il rammarico di non averla frequentata più tempo.

Serena Bortone spiazzata da Ronn Moss: “Ecco perché ho lasciato Beautiful”

L’attore e cantante durante la sua lunga chiacchierata ad Oggi è un altro giorno ha raccontato i suoi esordi nella recitazione fino al successo ed alla popolarità con il ruolo da protagonista nella soap opera americana. E Moss ha spiazzato la padrona di casa quando ha raccontato il vero motivo per cui ha detto addio a Beautiful. L’attore e la compagna sono rimasti vittime in un brutto incidente e questo ha fatto cambiare le loro priorità nella vita e nella professione. L’attore ha raccontato:

“È stato un terribile incidente, c’è voluto un sacco di tempo per recuperare ma quello è passato adesso andiamo avanti in modo positivo.”

Ronn Moss ospite nel programma di Rai1: “L’Italia è la mia seconda casa”

Spazio ha avuto infine, durante l’intervista, oltre al film con Lino Banfi ed il ricordo commosso di Raffaella Carrà anche l’amore dell’attore per il nostro Paese. Al di là dell’enorme successo avuto grazie alla soap opera statunitense, l’attore da sempre è innamorato dell’Italia, soprattutto della Puglia e della Sicilia tanto da definirle la sua ‘seconda casa’. “Ho passione per la gente e per la storia italiana” ha rivelato l’attore. Ieri, invece, nel talk è stata ospite Guenda Goria, che ha parlato della sua malattia.