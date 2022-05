Sanremo 2023 dal 7 all’11 febbraio. Amadeus al TG1: annuncio sui Big

Ecco le date di Sanremo e quando verranno annunciati i Big in gara

E’ intervenuto a sorpresa nel corso dell’edizione di prima serata del TG1 di oggi, lunedì 2 maggio, il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival della canzone italiana, Amadeus. Ospitato tramite collegamento, come si vede nella foto in alto, il padrone di casa di Soliti Ignoti ha rivelato in quali giorni vedremo in onda, a febbraio del 2023, la kermesse canora più attesa dell’anno, facendo un annuncio anche sui cantanti in gara. Nel dettaglio, sui Big ha indicato il giorno in cui conosceremo i nomi: trattasi del 12 dicembre, serata nella quale su Rai1 andrà in onda la finale di Sanremo Giovani, nel corso della quale verranno annunciati, appunto, anche i Big che saliranno su palco a febbraio.

Festival di Sanremo 2023 in onda da martedì 7 a sabato 11 febbraio

Andrà in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 il prossimo Festival della canzone italiana, come annunciato appunto da Amadeus al TG1 stasera, il quale ha sottolineato che mai prima d’ora la macchina organizzativa dell’evento musicale si era messa in moto così presto. “Oggi si alza ufficialmente il sipario” ha dichiarato, sottolineano che dal 12 maggio al 12 ottobre, quindi per cinque mesi, i giovani che vogliono concorrere possono inviare i loro brani: i primi tre classificati nella serata del 12 dicembre, accederanno alla gara all’Ariston tra i Big, com’è accaduto nella scorsa edizione.

Confermato dal conduttore anche il gemellaggio con il TG1

Sempre durante il collegamento di questa sera con il telegiornale il presentatore ha annunciato anche che, com’è successo per Sanremo 2022, prima dell’edizione 2023 ci sarà un gemellaggio con il TG1, dunque interverrà spesso, nel mese di gennaio e nei primi giorni di febbraio, nell’edizione serale per rivelare curiosità, anticipazioni e ospiti e, soprattutto, le donne che lo affiancheranno alla conduzione. “Anche l’anno prossimo tutte le notizie riguardanti il festival saranno date al TG1” ha affermato, sottolineando: “Il fantastico gemellaggio dello scorso anno si ripeterà. W il Festival di Saremo e w il TG1!” ha poi concluso. Sanremo a parte, ricordiamo che Amadeus nella prossima stagione sarà impegnato anche con una nuova edizione di Arena, della quale oggi sono state annunciate le possibili date della messa in onda.