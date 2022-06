Selvaggia Lucarelli si sfoga duramente: “Cannibalizzate il dolore degli altri”

La giurata di Ballando con le stelle si sfoga duramente: “Evitate di fare gli str***i”

Solo una settimana fa Selvaggia Lucarelli affranta annunciava la morte del suo adorato cane Godzilla ed oggi ha deciso di aprirsi con i suoi follower rivelando quale malattia ha causato la scomparsa dell’animale. Tuttavia il suo doloroso racconto è stato utilizzato in modo improprio da una veterinaria su TikTok e ciò ha causato la rabbia della Lucarelli che si è sfogata sui social:

“Per questa veterinaria con milioni di follower una persona che racconta la morte del proprio cane fa gossip… Mi immagino il livello di empatia con animali e umani di questa dottoressa. Se cannibalizzate un evento doloroso altrui per qualche like almeno evitate di fare gli stronzi.”

Selvaggia Lucarelli e il dolore per la morte del cane Godzilla: “Nessuno ha capito”

La giornalista e giurata dello show di Milly Carlucci solo poche ore prima con delle storie su Instagram ha spiegato meglio e nel dettaglio cosa ha portato alla morte il suo adorato cane. Godzilla se n’è andato a causa della sindrome di cushing diagnosticata troppo tardi per essere curata. La Lucarelli, infatti, nel suo lungo post non ha nascosto il suo dolore ed il suo senso di colpa per non aver capito in tempo cosa avesse il suo adorato:

“Si trascinava una grave malattia da mesi e non lo sapevamo. Pensavamo al cuore. Nessuno gliel’ha mai diagnosticata. Abbiamo speso migliaia di euro tra cure e veterinari e nessuno ha capito, se non quando era tardi, se non una veterinaria da cui non eravamo mai andati perché pensavamo non fosse abbastanza brava, chissà”.

La giornalista confessa: “Quando è morto Godzilla abbiamo pianto”

Infine Selvaggia Lucarelli ha confessato che quando il suo Godzilla era già giunto ‘a fine corsa’ è stato coccolato come non mai ma l’unica soluzione è stata quella di sopprimerlo. La giurata di Ballando infatti ha rivelato: “L’ho tenuto stretto. Io e Lorenzo ci siamo abbracciati. Lo abbiamo abbracciato. Abbiamo pianto, piangiamo ancora.” Aggiungendo di non essere arrabbiata ma solo triste e di sentirsi in colpa perché il suo Godzilla avrebbe meritato una vita più lunga.