Storie Italiane e le lacrime di Eleonora: chi è l’autore che lotta per la vita

La commozione di Eleonora Daniele per il suo autore: ha avuto un incidente stradale pochi giorni fa

Ha colpito tutti la conduttrice di Storie Italiane sul finire della puntata di ieri quando, salutando e ringraziando i telespettatori che per nove mesi hanno seguito l’edizione che si è appena conclusa, estentendo i ringraziamenti a tutta la sua squadra di lavoro, non è riuscita a trattenere le lacrime dicendo: “Un abbraccio particolare lo mando al nostro Alessandro…”. Da Davide Maggio apprendiamo che Alessandro è uno degli autori del programma, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato a Roma mercoledì scorso. A raccontarlo pare sia stata Eleonora stessa all’inizio della puntata di lunedì, dicendo: “Un nostro autore ha avuto un bruttissimo incidente, ora è in ospedale e sta combattendo una battaglia molto importante”.

L’incidente dell’autore di Storie Italiane: ecco come si sono svolti i fatti

Davide Maggio ha ripreso dal Corriere anche alcune informazioni proprio sull’incidente in questione. La tragedia si è verificata nei pressi di piazzale Clodio, nella capitale, non molto lontano dalla sede Rai di via Teulada (che però non è la sede che ospita Storie Italiane, in onda invece da Saxa Rubra). Secondo il sito appena citato, l’autore di Eleonora Daniele stava viaggiando a bordo della sua moto quando è stato travoto da un’auto passata per errore con il semaforo rosso. Alessandro ha 46 anni ed Eleonora, commuovendosi e augurandogli una pronta guarigione, ieri si è rivolta a lui tramite le telecamere dicendogli “Ce la devi fare, siamo con te”.

Gli ascolti dell’ultima puntata stagionale del programma condotto da Eleonora Daniele

A seguire l’appuntamento conclusivo dell’edizione 2021-22 di Storie Italiane sono stati, come apprendiamo da TvBlog, oltre 600mila telespettatori tra la prima e la seconda parte, con uno share che ha sfiorato il 15%. Nello specifico, la prima parte del programma ha avuto 600mila telespettatori tondi con il 14.93% di share, mentre nella seconda gli spettatori sono saliti a 618mila con il 12.35% di share.