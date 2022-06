Tale e Quale Show, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta nel cast? L’indizio

Tale e Quale Show: spuntano una mamma e una figlia famose nel cast della prossima edizione

È partita ormai da diverso tempo la macchina organizzativa del talent show condotto da Carlo Conti. La prossima edizione del programma partirà a settembre e durerà circa dieci o dodici puntate per tenere compagnia al pubblico di Rai1 ogni venerdì sera fino a novembre. Al timone dello show ci sarà il conduttore toscano, mentre in giuria potrebbero tornare Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello che saranno affiancati di puntata in puntata da un quarto giudice. Proprio oggi è spuntato un nuovo gossip sul programma della prima rete. In base quanto rivelato dal giornalista Alberto Dandolo nella rubrica “Forse non tutti sanno che” sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria sarebbero in corsa per il programma di Rai1. A quanto pare, mamma e figlia potrebbero essere pronte per una nuova esperienza televisiva insieme, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip nel 2020.



“Maria Teresa Ruta e Guenda Goria hanno ottime possibilità di entrare”, il gossip sul talent di Rai1 lanciato da Alberto Dandolo

Non ha dato per certa la partecipazione di mamma e figlia a Tale e Quale Show 2022 il noto giornalista che ha però sottolineato: “Sono in attesa di conoscere l’esito della loro audizione. Ce la faranno a conquistare la prima serata della rete ammiraglia? Pare che abbiano ottime possibilità”. Insomma, potrebbero presto calcare il palco del venerdì sera di Rai1 la conduttrice 63enne e la figlia che hanno fatto molto parlare di loro nel 2020 con la loro partecipazione al Grande Fratello Vip. Certo è che se l’indiscrezione dovesse essere confermata Carlo Conti farebbe il colpaccio.

Tale e Quale Show, anticipazioni sulla prossima edizione: tutti i nomi in lizza

Non sono solo Maria Teresa Ruta e Guenda Goria ad aver sostenuto i provini per lo show autunnale di Rai1. A quanto pare infatti Carlo Conti avrebbe aperto le porte anche ad altri ex gieffini e, in queste settimane, hanno partecipato ai casting come Alex Belli, Davide Silvestri e le sorelle Selassiè. Tra i possibili concorrenti ci sarebbe anche Pamela Prati, dopo un lutto devastante, mentre Katia Ricciarelli, contesa da Rai1 e Canale5 (si era parlato di lei anche come possibile opinionista del GF Vip7) non prenderà parte a quanto pare a nuovi programmi tv, almeno per il momento.